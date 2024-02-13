До Ради подали законопроєкт щодо збільшення виплат військовим

На сайті парламенту було зареєстровано законопроєкт щодо мотивації військовослужбовців шляхом збільшення низки доплат і пільг.

Що відомо про законопроєкт щодо збільшення виплат військовим

Зокрема, у законопроєкті пропонується збільшити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки.

Так, за кожен знищений танк, САУ або РСЗВ російських окупантів пропонується виплачувати 370 тис грн.

При цьому за знищення БМД, БТР, БМП, командно-штабних машин, артсистем пропонується виплачувати по 100 тис грн.

За знищення легкої бронетехніки та військових вантажівок пропонують виплачувати по 30 тис грн.

За ЗРК та радіолокаційні системи засобів ППО винагороду пропонують встановити також 370 тис грн.

знищення засобу контрбатарейної боротьби та РЕБ - до 150 тис грн.

За знищення ворожих БпЛА розвідувального та ударного типу - 100 тис грн

знищення балістичних ракет - 100 тис грн.

знищення ворожих військових літаків - 500 тис грн.

Знищення військового вертольота - 300 тис грн.

комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тис грн.

військовий корабель - 300-500 тис грн.

засоби РЕР - 30-100 тис грн.

Кому ще пропонують виплати

У новому законопроєкті пропонуються виплати спецпризначенцям з правоохоронних підрозділів.

Виплату пропонують розподіляти між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні певного виду техніки.

Однак для командирів військових передбачено додаткову винагороду у відсотках від суми: безпосередній командир - 5%, командир рівня взводу/роти/групи - 3%, командир рівня батальйону - 2%, командир рівня бригади (полку) - 1%.

Що відомо про збільшення виплат за участь у бойових діях

У законопроєкті пропонується встановити надбавки та винагороди тим військовим, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців.

У разі, якщо вони щонайменше 6 місяців беруть участь у бойових діях, вони матимуть право на посадовий оклад. оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.

Ті військові, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 24 місяців, з 12 місяцями бойових дій, зможуть отримувати посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Що відомо про додаткові виплати строковикам

Пропонується також передбачити грошову виплату тим, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану.

У такому разі військові зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі:

солдатам - 120 тисяч гривень,

сержантам і старшинам - 160 тисяч гривень,

офіцерам - 200 тисяч гривень.

Щодо бажаючих звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, однак готових далі продовжувати службу, пропонують щомісячну доплату у розмірі 10 тисяч гривень.

Що відомо про страхування, пільги та ротацію

У законопроєкті пропонується встановити пожиттєве страхування життя та здоров'я для військових, які відслужили не менше 36 місяців, із них - щонайменше 12 бойових, а також для звільнених із полону (за державні кошти в приватних установах).

Дія страхування поширюватиметься й на їхні сімʼї.

Документ також пропонує встановити мінімальні розміри пенсій по інвалідності особам, які отримали інвалідність унаслідок участі в ATO на сході України, ООС на сході України, збройної російської агресії проти України: І група - 25 тисяч гривень, ІІ група - 20 тисяч гривень, ІІІ група - 15,6 тисячі гривень.

Військові, які прослужили не менше 36 місяців, з яких 12 місяців були бойові дії, матимуть право на пільги.

Це стосується і тих, хто не дослужив ці строки у звʼязку з пораненням, а також звільнені з полону.

Іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців, із них - мінімум 24 бойових.

Для тих, хто проходив військову службу після 24 лютого 2022 року пропонують ввести право на пільгове розмитнення автомобілів.

Військовослужбовці, які відслужили не менше 36 місяців, матимуть право на знижку 50% на митні та податкові платежі.

Ті, хто відслужив не менше 24 місяців, із них - щонайменше 12 виконували бойові завдання, матимуть "нульове розмитнення".

Однак це право має бути запроваджено окремими законопроектами, через те, що зміни необхідно вносити до Податкового та Митного кодексів України.

У законопроекті вказано додатковий перелік підстав для демобілізації у звʼязку із закінченням строку служби:

у разі безперервної служби під час дії воєнного стану впродовж 36 місяців;

протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.

Пропонують зміни і для призовників, які раніше не проходили військової служби. Вони повинні будуть пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки.

Курс має тривати не менше трьох місяців та включатиме в себе:

тактико-стройові заняття (не менше 30% від загальної тривалості курсу),

тактичну медицину (не менше 10%),

вогневу підготовку (не менше 30%).

За неякісну підготовку захисників пропонують ввести додаткову відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів.

А після проходження курсу необхідно складати обовʼязковий іспит. У разі невдалого результату - додаткове навчання до одного місяця.

Безпосереднім ініціатором законопроекту є секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко від фракції "Голос".

Однак серед авторів значаться голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич від "Слуги народу".

Також його підтримала депутат ВР Мар’яна Безугла, яка днями заявила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу".

Від "Слуги народу" також вказано нардепів Федора Веніславського та Максима Потураєва.

При цьому варто зауважити, що основні нардепи, які пропонують даний законопроект входять до опозиційних партій - "Голос", "Європейська солідарність", та навіть від "ОПЗЖ".