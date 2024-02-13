На сайте парламента был зарегистрирован законопроект о мотивации военнослужащих путем увеличения ряда доплат и льгот.

Что известно о законопроекте по увеличению выплат военным

В частности, в законопроекте предлагается увеличить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

Так, за каждый уничтоженный танк, САУ или РСЗО российских окупантов предлагается выплачивать 370 тыс грн.

При этом за уничтожение БМД, БТР, БМП, командно-штабных машин, артсистем предлагается выплачивать по 100 тыс. грн.

За уничтожение легкой бронетехники и военных грузовиков предлагают выплачивать по 30 тыс. грн.

За ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО вознаграждение предлагают установить также 370 тыс. грн.

уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тыс грн.

За уничтожение вражеских БПЛА разведывательного и ударного типа – 100 тыс грн

уничтожение баллистических ракет – 100 тыс грн.

уничтожение вражеских военных самолетов – 500 тыс грн.

Уничтожение военного вертолета – 300 тыс грн.

комплекс дальнего визуального наблюдения – 30 тыс грн.

военный корабль – 300-500 тыс грн.

средства РЭР – 30-100 тыс грн.

Кому еще предлагают выплаты

В новом законопроекте предлагаются выплаты спецназовцам из правоохранительных подразделений.

Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники.

Однако для командиров военных предусмотрено дополнительное вознаграждение в процентах от суммы: непосредственный командир – 5%, командир уровня взвода/роты/группы – 3%, командир уровня батальона – 2%, командир уровня бригады (полка) – 1%.

Что известно об увеличении выплат за участие в боевых действиях

В законопроекте предлагается установить надбавки и вознаграждения тем военным, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев.

В случае, если они не менее 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, они будут иметь право на должностной оклад. оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

Те военные, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 24 месяцев, с 12 месяцами боевых действий, смогут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Что известно о дополнительных выплатах срочникам

Предлагается также предусмотреть денежную выплату тем, кто после 24 февраля 2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения.

В таком случае военные смогут получить единовременную помощь в размере:

солдатам – 120 тысяч гривен,

сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен,

офицерам – 200 тысяч гривен.

Относительно желающих уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, однако готовых дальше продолжать службу, предлагают ежемесячную доплату в размере 10 тысяч гривен.

Что известно о страховании, льготах и ротации

В законопроекте предлагается установить пожизненное страхование жизни и здоровья для военных, которые отслужили не менее 36 месяцев, из них - не менее 12 боевых, а также для освобожденных из плена (за государственные средства в частных учреждениях).

Действие страхования будет распространяться и на семьи.

Документ также предлагает установить минимальные размеры пенсий по инвалидности лицам, получившим инвалидность по причине участия в ATO на востоке Украины, ООС на востоке Украины, вооруженной российской агрессии против Украины: І группа - 25 тысяч гривен, ІІ группа - 20 тысяч гривен, ІІІ группа - 15,6 тысяч гривен.

Военные, прослужившие не менее 36 месяцев, из которых 12 месяцев были боевые действия, будут иметь право на льготы.

Это касается и тех, кто не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.

Ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут все, кто служил не менее 36 месяцев, из них - минимум 24 боевых.

Для тех, кто проходил военную службу после 24 февраля 2022 года, предлагают ввести право на льготное растаможивание автомобилей.

Военнослужащие, отслужившие не менее 36 месяцев, будут иметь право на скидку 50% на таможенные и налоговые платежи.

Те, кто отслужил не менее 24 месяцев, из них - по меньшей мере 12 выполняли боевые задания, будут "нулевое растаможивание".

Однако это право должно быть введено отдельными законопроектами, потому что изменения необходимо вносить в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

В законопроекте указан дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы:

в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;

в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.

Предлагают изменения и для призывников, ранее не проходивших военную службу. Они должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки.

Курс должен длиться не менее трех месяцев и включать в себя:

тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса),

тактическую медицину (не менее 10%),

огневую подготовку (не менее 30%).

За некачественную подготовку защитников предлагается ввести дополнительную ответственность для инструкторов и руководителей учебных центров.

А после прохождения курса необходимо сдавать обязательный экзамен. В случае неудачного результата – дополнительное обучение до одного месяца.

Непосредственным инициатором законопроекта является секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко от фракции "Голос".

Однако среди авторов значатся глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич от "Слуги народа".

Также его поддержала депутат ВР Марианна Безугла, которая на днях заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа".

От "Слуги народа" также указаны нардепы Федор Вениславский и Максим Потураев.

При этом следует отметить, что основные нардепы, предлагающие данный законопроект, входят в оппозиционные партии - "Голос", "Европейская солидарность", и даже от "ОПЗЖ".