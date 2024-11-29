До України повернули тіла 502 загиблих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

До України повернули тіла 502 загиблих захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
До України повернули тіла загиблих військових

За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 502 полеглих бійців Сил оборони. 

Головні тези:

  • До України повернули тіла 502 загиблих захисників, яких вдалося ідентифікувати.
  • Україна готова до проведення обмінів військовополоненими, але російська сторона ігнорує офіційні запити.
  • Офіційні пропозиції України про обмін полоненими залишаються без відповіді, позиція Росії блокує процеси обміну.
  • Україна підтверджує готовність репатріації важкопоранених, звільнення жінок та повернення українських громадян.

Що відомо про повернення тіл загиблих українських військових

Серед тіл загиблих українських героїв, яких вдалось повернути додому:

  • 397 військових з Донецького напрямку;

  • 24 з Луганського напрямку;

  • 64 із Запорізького напрямку;

  • з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Що відомо про плани України щодо проведення обмінів військовополоненими з країною-агресоркою

За словами керівника робочої групи Коордштабу Андрія Юсова, Україна готова до проведення обмінів, однак країна-агресорка ігнорує офіційні запити.

Росіяни вже не вперше використовують засоби пропаганди, в тому числі в українському медіапросторі, аби посіяти розбрат та чвари серед родин Захисників та Захисниць. Зі сторони рф такі заяви лунають не вперше, але, як і раніше, вони не призводять до реальних дій. Попри публічні гучні слова, офіційні механізми, які могли б запустити процес обміну, російська сторона просто ігнорує, — зазначив Юсов.

Україна неодноразово підтверджувала готовність до проведення обмінів. Зокрема, йдеться про:

  • репатріацію важкопоранених і важкохворих;

  • звільнення жінок;

  • повернення військовополонених у форматі "всіх на всіх";

  • безумовне визволення поневолених цивільних українців.

Наразі саме позиція росії блокує процеси обміну полоненими. Офіційні пропозиції, які Україна надсилає дипломатичними каналами, залишаються без відповіді, а гучні заяви про "готовність до обміну" є виключно елементом пропаганди, — підкреслив Юсов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 212 полеглих захисників
КШППВ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 250 вбитих Росією українських воїнів
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернення тіл загиблих українських військових
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До України повернули тіла 563 загиблих військових
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?