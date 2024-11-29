За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 502 полеглих бійців Сил оборони.
Головні тези:
- До України повернули тіла 502 загиблих захисників, яких вдалося ідентифікувати.
- Україна готова до проведення обмінів військовополоненими, але російська сторона ігнорує офіційні запити.
- Офіційні пропозиції України про обмін полоненими залишаються без відповіді, позиція Росії блокує процеси обміну.
- Україна підтверджує готовність репатріації важкопоранених, звільнення жінок та повернення українських громадян.
Що відомо про повернення тіл загиблих українських військових
Серед тіл загиблих українських героїв, яких вдалось повернути додому:
397 військових з Донецького напрямку;
24 з Луганського напрямку;
64 із Запорізького напрямку;
з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.
Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.
Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
Що відомо про плани України щодо проведення обмінів військовополоненими з країною-агресоркою
За словами керівника робочої групи Коордштабу Андрія Юсова, Україна готова до проведення обмінів, однак країна-агресорка ігнорує офіційні запити.
Україна неодноразово підтверджувала готовність до проведення обмінів. Зокрема, йдеться про:
репатріацію важкопоранених і важкохворих;
звільнення жінок;
повернення військовополонених у форматі "всіх на всіх";
безумовне визволення поневолених цивільних українців.
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