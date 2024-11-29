За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 502 полеглих бійців Сил оборони.

Що відомо про повернення тіл загиблих українських військових

Серед тіл загиблих українських героїв, яких вдалось повернути додому:

397 військових з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Що відомо про плани України щодо проведення обмінів військовополоненими з країною-агресоркою

За словами керівника робочої групи Коордштабу Андрія Юсова, Україна готова до проведення обмінів, однак країна-агресорка ігнорує офіційні запити.

Росіяни вже не вперше використовують засоби пропаганди, в тому числі в українському медіапросторі, аби посіяти розбрат та чвари серед родин Захисників та Захисниць. Зі сторони рф такі заяви лунають не вперше, але, як і раніше, вони не призводять до реальних дій. Попри публічні гучні слова, офіційні механізми, які могли б запустити процес обміну, російська сторона просто ігнорує, — зазначив Юсов. Поширити

Україна неодноразово підтверджувала готовність до проведення обмінів. Зокрема, йдеться про:

репатріацію важкопоранених і важкохворих;

звільнення жінок;

повернення військовополонених у форматі "всіх на всіх";

безумовне визволення поневолених цивільних українців.