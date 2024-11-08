До України повернули тіла 563 загиблих військових
Категорія
Україна
Дата публікації

До України повернули тіла 563 загиблих військових

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Військові ЗСУ
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Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України повернули з країни-агресорки Росії тіла 563 загиблих військових через розв'язану Кремлем злочинну війну. 

Головні тези:

  • 563 тіл загиблих військових повернули до України з країни-агресорки РФ через злочинну війну.
  • Україна отримала тіла 320 загиблих на Донеччині, у тому числі з Бахмутського напрямку, та 154 загиблих з моргів на території РФ.
  • 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ дозволив врятувати 95 українських воїнів, серед них 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.
  • Більшість врятованих військових мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень від катування та недостатнього харчування.
  • Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до державних установ для ідентифікації загиблих.

Що відомо про повернення до України тіл полеглих захисників

У Коордштабі зазначили, що було повернуто тіла 320 загиблих українських оборонців на Донеччин, з яких 89 загиблих з Бахмутського напрямку.

Окрім цього повернуто 154 загиблих українських захисника з моргів на території країни-агресорки РФ.

Повернення тіл загиблих українських військових відбулось завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Що відомо про обміни полоненими між Україною та РФ

Уночі 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ — з ворожого полону вдалося врятувати ще 95 українських воїнів.

Варто зазначити, що новий обмін відбувся завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося врятувати чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Окрім того, наголошується, що серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Багато з них мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Врятовані воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки.

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