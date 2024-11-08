В Украину вернули тела 563 погибших военных
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернули тела 563 погибших военных

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Военные ВСУ
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Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину вернули из страны-агрессора России тела 563 погибших военных из-за развязанной Кремлем преступной войны.

Главные тезисы

  • 563 тела погибших военных вернули из России в Украину из-за преступной войны, развязанной Кремлем.
  • В результате 58-го обмена военнопленными между Украиной и РФ было спасено 95 украинских воинов.
  • Большинство спасенных военных имеют серьезные заболевания и последствия ранений от пыток и недостаточного питания.
  • Вооруженные Силы Украины проведут идентификацию погибших в государственных учреждениях.
  • Операция по возвращению тел погибших и обмену пленными была возможна благодаря совместным усилиям различных структур и Международному комитету Красного Креста.

Что известно о возвращении в Украину тел павших защитников

В Коордштабе отметили, что были возвращены тела 320 погибших украинских защитников в Донецкой области, из которых 89 погибших из Бахмутского направления.

Кроме этого возвращено 154 погибших украинских защитника по моргам на территории страны-агрессора РФ.

Возвращение тел погибших украинских военных произошло благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины ЦИС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектор безопасности и обороны Украины.

Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Что известно об обмене пленными между Украиной и РФ

Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.

Следует отметить, что новый обмен состоялся благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Удалось спасти немало украинцев, получивших так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессорки и «осужденных»: 28 — к длительным срокам, а 20 — к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

Кроме того, отмечается, что среди уволенных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Многие имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Спасенные воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли из территории "Азовстали" и провели в плену 2,5 года.

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