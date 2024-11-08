Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину вернули из страны-агрессора России тела 563 погибших военных из-за развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о возвращении в Украину тел павших защитников

В Коордштабе отметили, что были возвращены тела 320 погибших украинских защитников в Донецкой области, из которых 89 погибших из Бахмутского направления.

Кроме этого возвращено 154 погибших украинских защитника по моргам на территории страны-агрессора РФ.

Возвращение тел погибших украинских военных произошло благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины ЦИС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектор безопасности и обороны Украины.

Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Что известно об обмене пленными между Украиной и РФ

Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.

Следует отметить, что новый обмен состоялся благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Удалось спасти немало украинцев, получивших так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессорки и «осужденных»: 28 — к длительным срокам, а 20 — к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

Кроме того, отмечается, что среди уволенных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Многие имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Спасенные воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли из территории "Азовстали" и провели в плену 2,5 года.