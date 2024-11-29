По информации представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули тела 502 павших бойцов Сил обороны.

Что известно о возвращении тел погибших украинских военных

Среди тел погибших украинских героев, которых удалось вернуть домой:

397 военных с Донецкого направления;

24 с Луганского направления;

64 с Запорожского направления;

Из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офис уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие и обороны Украины

Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления погибших.

Что известно о планах Украины по проведению обменов военнопленными со страной-агрессоркой

По словам руководителя рабочей группы Коордштаба Андрея Юсова, Украина готова к проведению обменов, однако страна-агрессор игнорирует официальные запросы.

Россияне уже не впервые используют средства пропаганды, в том числе в украинском медиапространстве, чтобы посеять раздор и распри среди семей Защитников и Защитниц. Со стороны России такие заявления раздаются не впервые, но по-прежнему они не приводят к реальным действиям. Несмотря на публичные громкие слова, официальные механизмы, которые могли бы запустить процесс обмена, российская сторона просто игнорирует, — отметил Юсов. Поделиться

Украина не раз подтверждала готовность к проведению обменов. В частности, речь идет о:

репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных;

увольнение женщин;

возвращение военнопленных в формате "всех на всех";

безусловное освобождение порабощенных гражданских украинцев.