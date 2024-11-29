По информации представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули тела 502 павших бойцов Сил обороны.
Главные тезисы
- Украина вернула тела 502 погибших защитников, продолжает поиски и идентификацию погибших участников боевых действий.
- Российская сторона игнорирует официальные запросы Украины о проведении обмена военнопленными.
- Украина подтверждает готовность к репатриации тяжелораненых, освобождению женщин и возврату украинских граждан из плена.
- Позиция России блокирует процессы обмена военнопленными, не отвечая на дипломатические предложения Украины.
- Руководство Украины высказывает обеспокоенность пропагандистскими заявлениями России, мешающими урегулированию обмена пленными.
Что известно о возвращении тел погибших украинских военных
Среди тел погибших украинских героев, которых удалось вернуть домой:
397 военных с Донецкого направления;
24 с Луганского направления;
64 с Запорожского направления;
Из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.
Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офис уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие и обороны Украины
Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления погибших.
Что известно о планах Украины по проведению обменов военнопленными со страной-агрессоркой
По словам руководителя рабочей группы Коордштаба Андрея Юсова, Украина готова к проведению обменов, однако страна-агрессор игнорирует официальные запросы.
Украина не раз подтверждала готовность к проведению обменов. В частности, речь идет о:
репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных;
увольнение женщин;
возвращение военнопленных в формате "всех на всех";
безусловное освобождение порабощенных гражданских украинцев.
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