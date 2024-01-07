До України прибуде голова МЗС Японії Йоко Камікава

7 січня Україну відвідає пані міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава та проведе у Києві зустрічі з урядовцями, зокрема і з українським колегою Дмитром Кулебою.

Що відомо про візит Йоко Камікава

Зазначається, що під час візиту пані міністр Камікава ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. Йоко Камікава також поінформує українську сторону про подробиці запланованої допомоги.

За інформацією, Японія рішуче налаштована продемонструє свою прихильність до відновлення України та 19 лютого проведе у Японії за особистої участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Японсько-української конференції сприяння економічній реконструкції.

Під час візиту японська міністерка проведе консультації з партнерами з української сторони щодо того, як розширити співпрацю між двома країнами.

Крім того, Йоко Камікава проведе відверту дискусію з українськими партнерами щодо зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру, яким українська сторона надає великого значення, а також щодо потенціалу Японії щодо конкретного внеску в цей процес. Поширити

Під час цього візиту пані Камікава візьме участь у церемонії передачі великомасштабного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими. Вона відвідає центр допомоги жінкам і дітям, щоб підкреслити важливість активної участі жінок як лідерів у відбудові миру.

Протягом усіх програм під час візиту міністр Камікава має продемонструвати рішучість Японії підтримувати міжнародний порядок, заснований на «верховенстві права», з точки зору того, що односторонні зміни статус-кво силою, такі як агресія Росії проти України, не можуть бути прийнято", — йдеться у повідомленні. Поширити

Фінансова допомога від Японії

6 грудня прем’єр-міністр Фуміо Кісіда під час засідання G7 заявив, що Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів, включаючи цю додаткову підтримку та посилення кредиту для позик Світового банку. 1 мільярд зокрема піде на гуманітарну допомогу та відновлення України.

7 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що на першу частину цієї допомоги — 1,5 мільярда — Київ очікує вже у січні 2024 року. Значну частину цього пакета допомоги перекажуть навесні.