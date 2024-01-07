В Украину прибудет глава МИД Японии Йоко Камикава

7 января Украину посетит министр иностранных дел Японии Йоко Камикава и проведет в Киеве встречи с чиновниками, в том числе и с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Что известно о визите Йоко Камикава

Отмечается, что во время визита министр Камикава еще раз подчеркнет украинскую сторону, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации. Йоко Камикава также проинформирует украинскую сторону о подробностях запланированной помощи.

По информации, Япония решительно настроена продемонстрирует свою приверженность восстановлению Украины и 19 февраля проведет в Японии при непосредственном участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Японо-украинской конференции содействия экономической реконструкции.

Во время визита японское министерство проведет консультации с партнерами с украинской стороны относительно того, как расширить сотрудничество между двумя странами.

Кроме того, Йоко Камикава проведет откровенную дискуссию с украинскими партнерами относительно усилий по достижению справедливого и длительного мира, которым украинская сторона придает большое значение, а также потенциал Японии относительно конкретного вклада в этот процесс. Поделиться

Во время этого визита г-жа Камикава примет участие в церемонии передачи крупномасштабного энергетического оборудования для помощи в подготовке к зиме. Она посетит центр помощи женщинам и детям, чтобы подчеркнуть важность активного участия женщин как лидеров в восстановлении мира.

В течение всех программ во время визита министр Камикава должен продемонстрировать решимость Японии поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права, с точки зрения того, что односторонние изменения статус-кво силой, такие как агрессия России против Украины, не могут быть приняты", — говорится в сообщении. Поделиться

Финансовая помощь от Японии

6 декабря премьер-министр Фумио Кисида во время заседания G7 заявил, что Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов, включая эту дополнительную поддержку и усиление кредита для займов Всемирного банка. 1 миллиард, в частности, пойдет на гуманитарную помощь и восстановление Украины.

7 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что первую часть этой помощи — 1,5 миллиарда — Киев ожидает уже в январе 2024 года. Значительную часть этого пакета помощи перескажут весной.