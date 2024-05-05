До України прибув Благодатний вогонь — фото

Святиню зустріли священники та українські прикордонники в пункті пропуску з України до Молдови.
Благодатний вогонь вже в Україні
Як зазначається, пізно вночі скаути доправили Благодатний вогонь до пункту пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.
Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.
У Велику суботу перед Великоднем, 4 травня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню.
Зеленський привітав українців із Великоднем
Президент України Володимир Зеленський 5 травня привітав українців зі святом Великодня.
Зеленський зазначив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. ЗА все це Україна бореться вже 802 дні.
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