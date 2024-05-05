В Украину прибыл Благодатный огонь — фото

Святыню встретили священники и украинские пограничники в пункте пропуска из Украины в Молдову.
Благодатный огонь уже в Украине
Как отмечается, поздно ночью скауты доставили Благодатный огонь в пункт пропуска "Староказаче" на украинско-молдавской границе.
Огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления.
В Великую субботу перед Пасхой, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла ежегодная торжественная церемония восхождения Благодатного огня.
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая поздравил украинцев с праздником Пасхи.
Зеленский отметил, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы, победу добра и справедливости, победу жизни над смертью. ЗА все это Украина борется уже 802 дня.
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