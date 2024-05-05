В Украину прибыл Благодатный огонь — фото

Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже в сотнях километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга.

Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу близки. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далек во веки.

Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это.

Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть.