Дочекатися весни. Коли саме синоптики прогнозують "теплу хвилю" по всій Україні

Календарна весна принесе в Україну різке потепління — з 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися, а в західних областях очікується відразу +15... +16 градусів.
Головні тези:
- З 1 березня в Україні очікується різке потепління, з температурним рекордом в західних областях до +15... +16 градусів.
- Поступове зниження температури вночі до -10 градусів у лютому буде компенсовано теплим атмосферним фронтом в перші дні березня.
Синоптики прогнозують різке потепління з початку березня
Про це свідчать дані метеорадару Ventusky.
Останні дні лютого ще будуть холодними — вночі до -10 градусів, однак денні показники засвідчать тенденцію до потепління.
З 1 березня з західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт. Потепління відчують мешканці західних, північних, центральних і південних областей — прогнозується від +4 до +8 градусів, а на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть +10 градусів.
У понеділок, 3 березня, хвиля потепління пошириться і на Дніпропетровщину та Запоріжжя, однак в центрі країни і на півночі денна температура знизиться +4... +8, на сході вдень до +8 градусів. На решті території очікуються весняні +13... +15 градусів.
Вівторок, 4 березня, потішить українців справжнім весняним теплом — на більшій території України очікується від +13 до +16, прохолодніше буде лише на крайньому сході та півночі — до +5 градусів вдень.
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