Дочекатися весни. Коли саме синоптики прогнозують "теплу хвилю" по всій Україні

Календарна весна принесе в Україну різке потепління — з 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися, а в західних областях очікується відразу +15... +16 градусів.

Синоптики прогнозують різке потепління з початку березня

Про це свідчать дані метеорадару Ventusky.

Останні дні лютого ще будуть холодними — вночі до -10 градусів, однак денні показники засвідчать тенденцію до потепління.

1 березня

З 1 березня з західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт. Потепління відчують мешканці західних, північних, центральних і південних областей — прогнозується від +4 до +8 градусів, а на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть +10 градусів.

2 березня

У неділю, 2 березня, потепління накриє половину країни — очікується до +15 градусів на Львівщині та на Закарпатті, в західних областях — +13, в центрі і на півдні від +8 до +10. Дещо холодніше буде на півночі і на сході — до +6 градусів. Поширити

3 березня

У понеділок, 3 березня, хвиля потепління пошириться і на Дніпропетровщину та Запоріжжя, однак в центрі країни і на півночі денна температура знизиться +4... +8, на сході вдень до +8 градусів. На решті території очікуються весняні +13... +15 градусів.

4 березня

Вівторок, 4 березня, потішить українців справжнім весняним теплом — на більшій території України очікується від +13 до +16, прохолодніше буде лише на крайньому сході та півночі — до +5 градусів вдень.