Майже весна. Якою буде погода в Україні на початку тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

Майже весна. Якою буде погода в Україні на початку тижня

Майже весна. Якою буде погода в Україні на початку тижня
Джерело:  Наталка Діденко

27 січня в Україні очікується по-справжньому весняна погода. Зокрема в окремих регіонах температура підніметься навіть до +13 градусів.

Головні тези:

  • 27 січня в Україні очікується весняна погода з температурою до +13 градусів.
  • У понеділок вдень температура повітря становитиме +5...+11 градусів, а в західних та південних областях — +8...+13 градусів.
  • Середня місячна температура повітря у січні передбачається 0-3° морозу, що відповідає нормі.
  • Абсолютний мінімум температури повітря в січні може досягати 23-37° морозу в різних областях України.
  • Середня місячна кількість опадів у січні очікується в межах норми, від 26 до 125 мм залежно від регіону.

Що чекати від погоди українцям в понеділок

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 27 січня опади в Україні не прогнозуються. Натомість очікується доволі тепла, хоча й вітряна погода.

За словами синоптика, температура повітря продовжить зростати. У понеділок вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+11 градусів, а в західних та південних областях — +8...+13 градусів.

У Києві буде сухо, із рвучким південним вітром. Температура повітря вдень становитиме +7...+9 градусів.

Погода у січні 2025 року — до чого готуватися

За словами синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.

Окрім того, наголошується, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу, — йдеться в повідомленні.

Як стверджують синоптики, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

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