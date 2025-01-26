Почти весна. Какая будет погода в Украине в начале недели
Категория
Украина
Дата публикации

Почти весна. Какая будет погода в Украине в начале недели

Почти весна. Какая будет погода в Украине в начале недели
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Источник:  Наталка Диденко

27 января в Украине ожидается по-настоящему весенняя погода. В частности, в отдельных регионах температура поднимется даже до +13 градусов.

Главные тезисы

  • 27 января в Украине ожидается весенняя погода с температурой до +13 градусов.
  • В понедельник днем температура воздуха будет +5...+11 градусов, а в западных и южных областях - +8...+13 градусов.
  • Средняя месячная температура воздуха в январе предполагается 0-3° мороза, что соответствует норме.
  • Абсолютный минимум температуры воздуха в январе может достигать 23-37° мороза в разных областях Украины.
  • Среднее месячное количество осадков в январе ожидается в пределах нормы, от 26 до 125 мм в зависимости от региона.

Что ждать от погоды украинцам в понедельник

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, 2 января осадки в Украине не прогнозируются. В то же время ожидается достаточно теплая, хотя и ветреная погода.

По словам синоптика, температура воздуха продолжит расти. В понедельник днем столбики термометров покажут +5...+11 градусов, а в западных и южных областях +8...+13 градусов.

В Киеве будет сухо, с порывистым южным ветром. Температура воздуха днем будет +7...+9 градусов.

Погода в январе 2025 года — к чему готовиться

По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.

Кроме того, отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах нормы 32-79 мм.

Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39°, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9° мороза, на юге Крыма 13-22° мороза, — говорится в сообщении.

Как утверждают синоптики, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18° тепла, в Крыму до 21°, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.

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