Дождаться весны. Когда именно синоптики прогнозируют "теплую волну" по всей Украине

Календарная весна принесет в Украину резкое потепление – с 1 марта столбики термометров начнут уверенно подниматься, а в западных областях ожидается сразу +15…+16 градусов.
Главные тезисы
- С 1 марта в Украине ожидается резкое потепление, с температурным рекордом в западных областях до +15...+16 градусов.
- Ночью до -10 градусов в феврале будет компенсировано теплым атмосферным фронтом с начала марта, согласно метеорадару Ventusky.
Синоптики прогнозируют резкое потепление с начала марта
Об этом свидетельствуют данные метеорадара Ventusky.
Последние дни февраля еще будут холодными — ночью до -10 градусов, однако дневные показатели свидетельствуют о тенденции к потеплению.
С 1 марта с западной части нашей страны станет заходить теплый атмосферный фронт. Потепления ощутят жители западных, северных, центральных и южных областей — прогнозируется от +4 до +8 градусов, а на Львовщине, Тернопольщине и Буковине термометры покажут +10 градусов.
В понедельник, 3 марта, волна потепления распространится и на Днепропетровщину и Запорожье, однако в центре страны и на севере дневная температура снизится +4...+8, на востоке днем до +8 градусов. На остальной территории ожидаются весенние +13...+15 градусов.
Вторник, 4 марта, порадует украинцев настоящим весенним теплом — на большей территории Украины ожидается от +13 до +16, прохладнее будет только на крайнем востоке и севере — до +5 градусов днем.
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