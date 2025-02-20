Дождаться весны. Когда именно синоптики прогнозируют "теплую волну" по всей Украине

Календарная весна принесет в Украину резкое потепление – с 1 марта столбики термометров начнут уверенно подниматься, а в западных областях ожидается сразу +15…+16 градусов.

Синоптики прогнозируют резкое потепление с начала марта

Об этом свидетельствуют данные метеорадара Ventusky.

Последние дни февраля еще будут холодными — ночью до -10 градусов, однако дневные показатели свидетельствуют о тенденции к потеплению.

1 марта

С 1 марта с западной части нашей страны станет заходить теплый атмосферный фронт. Потепления ощутят жители западных, северных, центральных и южных областей — прогнозируется от +4 до +8 градусов, а на Львовщине, Тернопольщине и Буковине термометры покажут +10 градусов.

2 марта

В воскресенье, 2 марта, потепление накроет половину страны — ожидается до +15 градусов во Львовской и Закарпатской областях, в западных областях — +13, в центре и на юге от +8 до +10. Несколько холоднее будет на севере и на востоке — до +6 градусов. Поделиться

3 марта

В понедельник, 3 марта, волна потепления распространится и на Днепропетровщину и Запорожье, однако в центре страны и на севере дневная температура снизится +4...+8, на востоке днем до +8 градусов. На остальной территории ожидаются весенние +13...+15 градусов.

4 марта

Вторник, 4 марта, порадует украинцев настоящим весенним теплом — на большей территории Украины ожидается от +13 до +16, прохладнее будет только на крайнем востоке и севере — до +5 градусов днем.