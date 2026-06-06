Додаток Meta AI для смартокулярів Ray-Ban здатний розпізнавати обличчя

З'явилась інформація, що додаток Meta AI для смартокулярів Ray-Ban здатний до розпізнавання облич і може ідентифікувати користувачів за допомогою зображень та відео, зроблених цими пристроями.

Meta AI для смартокулярів Ray-Ban матиме нову приховану функцію

Про це повідомило видання WIRED (через 9to5google), яке провело детальний аналіз додатку Meta AI та виявило приховану, ще не випущену функцію під назвою NameTag.

Вона може розпізнавати обличчя, зафіксовані окулярами, обробляти їх і сповіщати користувача про присутність знайомих людей. За даними звіту, нова функція перебуває у процесі розробки протягом кількох оновлень цього року.

Meta AI виступає як супутній додаток, що зв'язує функції смартфона з Ray-Ban, надаючи окулярам доступ до інтернету та обробки даних через сервери компанії.

Ray-Ban не працюють без цього додатку, тому функція розпізнавання фактично інтегрована у всі пристрої, які підключені до смартокулярів. Поширити

Згідно з інформацією WIRED, Meta зберігає розпізнані дані на пристроях користувачів після того, як "відбитки облич" завантажуються із серверів компанії.

У квітні Meta заявляла, що лише "розмірковує" над можливістю впровадження такої технології. Водночас код свідчить, що основа NameTag могла з'явитися ще у січні. Теоретично, навіть ті користувачі, які не оновлювали додаток із того часу, теж можуть мати цю приховану функцію.

Згідно з кодом Meta AI, NameTag працює на базі трьох моделей штучного інтелекту: одна визначає обличчя, інша коригує його положення на зображенні, а третя перетворює отримані дані на біометричну інформацію.