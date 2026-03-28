Meta представить нові смартокуляри для користувачів із потребою у корекції зору
Джерело:  Bloomberg

Meta наступного тижня планує представити нові моделі смартокулярів Ray-Ban, спеціально розроблені для користувачів із потребою у корекції зору.

Компанія готує два варіанти — із прямокутною та округлою формою оправи. На відміну від нинішніх моделей Ray-Ban, до яких можна додати лінзи за рецептом, нові версії спеціально розроблені саме для категорії користувачів з порушенням зору.

Очікується, що нові версії окулярів продаватимуться через традиційні канали оптики. Нові варіанти не є наступним поколінням пристроїв, а радше розширенням існуючої лінійки.

У документах сертифікації FCC зафіксовано дві моделі під назвами "Scriber" та "Blazer", які позначені як виробничі зразки, що свідчить про наближення їхнього виходу.

Згідно з цими даними, опублікованими The Verge, "Blazer" буде доступний у більшому розмірі, а також отримає підтримку діапазону Wi-Fi 6 UNII-4, відсутнього у попередніх версіях. Це може забезпечити швидшу передачу даних, зокрема для трансляцій у реальному часі.

Під час останнього фінансового звіту Meta Марк Цукерберг заявив, що мільярди людей користуються окулярами чи контактними лінзами, і складно уявити майбутнє, де більшість таких пристроїв не матимуть функцій штучного інтелекту. Це висловлювання може бути натяком на стратегічний напрям компанії.

Водночас інформації про наявність дисплея у нових моделях немає, що відповідає попереднім підходам Meta до цього продукту.

