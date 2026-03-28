Meta представить нові смартокуляри для користувачів із потребою у корекції зору

Meta наступного тижня планує представити нові моделі смартокулярів Ray-Ban, спеціально розроблені для користувачів із потребою у корекції зору.
Головні тези:
- Meta представить нові моделі смартокулярів Ray-Ban для користувачів із потребою у корекції зору.
- Нові версії смартокулярів спеціально розроблені для користувачів з порушенням зору, а не лише із можливістю додавання лінз за рецептом.
Нові смартокуляри для користувачів із потребою у корекції зору створила Meta
Компанія готує два варіанти — із прямокутною та округлою формою оправи. На відміну від нинішніх моделей Ray-Ban, до яких можна додати лінзи за рецептом, нові версії спеціально розроблені саме для категорії користувачів з порушенням зору.
У документах сертифікації FCC зафіксовано дві моделі під назвами "Scriber" та "Blazer", які позначені як виробничі зразки, що свідчить про наближення їхнього виходу.
Згідно з цими даними, опублікованими The Verge, "Blazer" буде доступний у більшому розмірі, а також отримає підтримку діапазону Wi-Fi 6 UNII-4, відсутнього у попередніх версіях. Це може забезпечити швидшу передачу даних, зокрема для трансляцій у реальному часі.
Під час останнього фінансового звіту Meta Марк Цукерберг заявив, що мільярди людей користуються окулярами чи контактними лінзами, і складно уявити майбутнє, де більшість таких пристроїв не матимуть функцій штучного інтелекту. Це висловлювання може бути натяком на стратегічний напрям компанії.
