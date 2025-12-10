Розумні окуляри від Google — якими вони будуть

Компанія Google планує ввірватися на ринок розумних окулярів одразу з двох напрямків. Йдеться про простіший варіант без екранів, а також надпотужну модель з AR-дисплеями.
Головні тези:
- Першу версія окулярів створюють спільно з компаніями Samsung, Warby Parker і Gentle Monster.
- Для розробки других окулярів під кодовою назвою Project Aura Google співпрацює з Xreal.
Що відомо про плани Google
За словами керівництва компанії, перша версія буде представлена вже наступного року.
Журналісти, які вже мали можливість ознайомитися з новинкою, розповідають, що вони не надто не відрізняється від звичайних окулярів, особливо що стосується ваги та зручності носіння.
Що важливо розуміти, ці розумні окуляри команда Google створює спільно із Samsung, Warby Parker і Gentle Monster.
Як зазначають розробники, обробка даних лежить на телефоні, тому окуляри і вийшли такими легкими.
Окрім того, наголошується, що є і камера, готові світлини з'являються вже на телефоні або годиннику.
