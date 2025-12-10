Розумні окуляри від Google — якими вони будуть

Компанія Google планує ввірватися на ринок розумних окулярів одразу з двох напрямків. Йдеться про простіший варіант без екранів, а також надпотужну модель з AR-дисплеями.

Що відомо про плани Google

За словами керівництва компанії, перша версія буде представлена вже наступного року.

Журналісти, які вже мали можливість ознайомитися з новинкою, розповідають, що вони не надто не відрізняється від звичайних окулярів, особливо що стосується ваги та зручності носіння.

Що важливо розуміти, ці розумні окуляри команда Google створює спільно із Samsung, Warby Parker і Gentle Monster.

Тут немає екранів, зате є мікрофони, динаміки і камери. Вся робота йде навколо голосового асистента Gemini, він підказує маршрут, розпізнає об'єкти, перекладає мову в реальному часі та може накладати субтитри.

Як зазначають розробники, обробка даних лежить на телефоні, тому окуляри і вийшли такими легкими.

Окрім того, наголошується, що є і камера, готові світлини з'являються вже на телефоні або годиннику.