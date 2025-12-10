Умные очки от Google — какими они будут

Компания Google планирует ворваться на рынок умных очков сразу с двух направлений. Речь идет о более простом варианте без экранов, а также сверхмощной модели с AR-дисплеями.

Что известно о планах Google

По словам руководства компании, первая версия будет представлена уже в следующем году.

Журналисты, которые уже имели возможность ознакомиться с новинкой, рассказывают, что они не слишком не отличаются от обычных очков, особенно что касается веса и удобства ношения.

Что важно понимать, эти умные очки команда Google создает совместно с Samsung, Warby Parker и Gentle Monster.

Здесь нет экранов, но есть микрофоны, динамики и камеры. Вся работа идет вокруг голосового ассистента Gemini, он подсказывает маршрут, распознает объекты, переводит язык в реальном времени и может налагать субтитры.

Как отмечают разработчики, обработка данных лежит на телефоне, поэтому очки и получились столь легкими.

Кроме того, указано, что есть и камера, готовые фотографии появляются уже на телефоне или на часах.