Умные очки от Google — какими они будут

Компания Google планирует ворваться на рынок умных очков сразу с двух направлений. Речь идет о более простом варианте без экранов, а также сверхмощной модели с AR-дисплеями.
Главные тезисы
- Первую версию очков создают совместно с компаниями Samsung, Warby Parker и Gentle Monster.
- Для разработки вторых очков под кодовым названием Project Aura Google сотрудничает с Xreal.
Что известно о планах Google
По словам руководства компании, первая версия будет представлена уже в следующем году.
Журналисты, которые уже имели возможность ознакомиться с новинкой, рассказывают, что они не слишком не отличаются от обычных очков, особенно что касается веса и удобства ношения.
Что важно понимать, эти умные очки команда Google создает совместно с Samsung, Warby Parker и Gentle Monster.
Как отмечают разработчики, обработка данных лежит на телефоне, поэтому очки и получились столь легкими.
Кроме того, указано, что есть и камера, готовые фотографии появляются уже на телефоне или на часах.
