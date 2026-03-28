Meta представит новые смарт-очки для пользователей с потребностью в коррекции зрения

Meta на следующей неделе планирует представить новые модели смартокуляров Ray-Ban, специально разработанные для пользователей, нуждающихся в коррекции зрения.

Новые смарт-очки для пользователей с необходимостью коррекции зрения создала Meta

Компания готовит два варианта — с прямоугольной и округлой формой оправы. В отличие от нынешних моделей Ray-Ban, к которым можно добавить линзы по рецепту, новые версии специально разработаны именно для категории пользователей с нарушением зрения.

Ожидается, что новые версии очков будут продаваться через традиционные каналы оптики. Новые варианты не являются следующим поколением устройств, а скорее расширением существующей линейки.

В документах сертификации FCC зафиксированы две модели под названием "Scriber" и "Blazer", которые обозначены как производственные образцы, что свидетельствует о приближении их выхода.

Согласно этим данным, опубликованным The Verge, "Blazer" будет доступен в большем размере, а также получит поддержку диапазона Wi-Fi 6 UNII-4, отсутствующего в предыдущих версиях. Это может обеспечить более быструю передачу данных, в частности для трансляций в реальном времени.

Во время последнего финансового отчета Meta Марк Цукерберг заявил, что миллиарды людей пользуются очками или контактными линзами, и сложно представить будущее, где большинство таких устройств без функций искусственного интеллекта. Это высказывание может быть намеком на стратегическое направление компании.