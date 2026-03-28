Meta представит новые смарт-очки для пользователей с потребностью в коррекции зрения
Категория
Технологии
Дата публикации

смарт-очки
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Meta на следующей неделе планирует представить новые модели смартокуляров Ray-Ban, специально разработанные для пользователей, нуждающихся в коррекции зрения.

Главные тезисы

  • Meta планирует представить новые смарт-очки Ray-Ban, специально разработанные для пользователей с необходимостью коррекции зрения.
  • Новые модели смартокуляров предназначены для категории пользователей с нарушением зрения, а не просто для добавления линз по рецепту.

Новые смарт-очки для пользователей с необходимостью коррекции зрения создала Meta

Компания готовит два варианта — с прямоугольной и округлой формой оправы. В отличие от нынешних моделей Ray-Ban, к которым можно добавить линзы по рецепту, новые версии специально разработаны именно для категории пользователей с нарушением зрения.

Ожидается, что новые версии очков будут продаваться через традиционные каналы оптики. Новые варианты не являются следующим поколением устройств, а скорее расширением существующей линейки.

В документах сертификации FCC зафиксированы две модели под названием "Scriber" и "Blazer", которые обозначены как производственные образцы, что свидетельствует о приближении их выхода.

Согласно этим данным, опубликованным The Verge, "Blazer" будет доступен в большем размере, а также получит поддержку диапазона Wi-Fi 6 UNII-4, отсутствующего в предыдущих версиях. Это может обеспечить более быструю передачу данных, в частности для трансляций в реальном времени.

Во время последнего финансового отчета Meta Марк Цукерберг заявил, что миллиарды людей пользуются очками или контактными линзами, и сложно представить будущее, где большинство таких устройств без функций искусственного интеллекта. Это высказывание может быть намеком на стратегическое направление компании.

В то же время, информации о наличии дисплея в новых моделях нет, что соответствует предварительным подходам Meta к этому продукту.

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?