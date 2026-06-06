Приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban способно распознавать лица
Категория
Технологии
Дата публикации

Приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban способно распознавать лица

Ray-Ban
Читати українською
Источник:  Межа

Появилась информация, что приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban способно распознавать лица и может идентифицировать пользователей с помощью изображений и видео, сделанных этими устройствами.

Главные тезисы

  • Приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban может распознавать лица и идентифицировать пользователей через изображения и видео.
  • Новая скрытая функция NameTag обрабатывает изображения лиц и способна уведомлять о присутствии знакомых людей.

Meta AI для смартокуляров Ray-Ban будет иметь новую скрытую функцию

Об этом сообщило издание WIRED (через 9to5google), которое провело детальный анализ приложения Meta AI и обнаружило скрытую, еще не выпущенную функцию под названием NameTag.

Она может распознавать лицо, зафиксированное очками, обрабатывать их и извещать пользователя о присутствии знакомых людей. По данным отчета, новая функция находится в процессе разработки в течение нескольких обновлений этого года.

Meta AI выступает как сопутствующее приложение, связывающее функции смартфона с Ray-Ban, предоставляя очкам доступ к интернету и обработке данных через серверы компании.

Ray-Ban не работает без этого приложения, поэтому функция распознавания фактически интегрирована во все устройства, подключенные к смартокулярам.

Согласно информации WIRED, Meta сохраняет распознанные данные на устройствах пользователей после того, как "отпечатки лиц" загружаются с серверов компании.

В апреле Meta заявляла, что только "размышляет" над возможностью внедрения такой технологии. В то же время, код свидетельствует, что основа NameTag могла появиться еще в январе. Теоретически даже те пользователи, которые не обновляли приложение с тех пор, тоже могут иметь эту скрытую функцию.

Согласно коду Meta AI, NameTag работает на базе трех моделей искусственного интеллекта: одна определяет лицо, другая корректирует его положение на изображении, а третья превращает полученные данные в биометрическую информацию.

В настоящее время эта функция не активна, а Meta отмечает, что окончательного решения по ее запуску пока нет. Компания заявляет, что в случае внедрения NameTag она будет представлена "с полной прозрачностью". Meta также заявила, что не создает централизованную базу данных лиц.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Meta перенесла выпуск "умных" очков дополненной реальности
Meta
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Meta работает над новой моделью ИИ Mango для обработки изображений и видео
Meta
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Meta представит новые смарт-очки для пользователей с потребностью в коррекции зрения
смарт-очки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?