Появилась информация, что приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban способно распознавать лица и может идентифицировать пользователей с помощью изображений и видео, сделанных этими устройствами.
Главные тезисы
- Приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban может распознавать лица и идентифицировать пользователей через изображения и видео.
- Новая скрытая функция NameTag обрабатывает изображения лиц и способна уведомлять о присутствии знакомых людей.
Meta AI для смартокуляров Ray-Ban будет иметь новую скрытую функцию
Об этом сообщило издание WIRED (через 9to5google), которое провело детальный анализ приложения Meta AI и обнаружило скрытую, еще не выпущенную функцию под названием NameTag.
Она может распознавать лицо, зафиксированное очками, обрабатывать их и извещать пользователя о присутствии знакомых людей. По данным отчета, новая функция находится в процессе разработки в течение нескольких обновлений этого года.
Meta AI выступает как сопутствующее приложение, связывающее функции смартфона с Ray-Ban, предоставляя очкам доступ к интернету и обработке данных через серверы компании.
Согласно информации WIRED, Meta сохраняет распознанные данные на устройствах пользователей после того, как "отпечатки лиц" загружаются с серверов компании.
В апреле Meta заявляла, что только "размышляет" над возможностью внедрения такой технологии. В то же время, код свидетельствует, что основа NameTag могла появиться еще в январе. Теоретически даже те пользователи, которые не обновляли приложение с тех пор, тоже могут иметь эту скрытую функцию.
Согласно коду Meta AI, NameTag работает на базе трех моделей искусственного интеллекта: одна определяет лицо, другая корректирует его положение на изображении, а третья превращает полученные данные в биометрическую информацию.
В настоящее время эта функция не активна, а Meta отмечает, что окончательного решения по ее запуску пока нет. Компания заявляет, что в случае внедрения NameTag она будет представлена "с полной прозрачностью". Meta также заявила, что не создает централизованную базу данных лиц.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-