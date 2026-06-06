Появилась информация, что приложение Meta AI для смартокуляров Ray-Ban способно распознавать лица и может идентифицировать пользователей с помощью изображений и видео, сделанных этими устройствами.

Meta AI для смартокуляров Ray-Ban будет иметь новую скрытую функцию

Об этом сообщило издание WIRED (через 9to5google), которое провело детальный анализ приложения Meta AI и обнаружило скрытую, еще не выпущенную функцию под названием NameTag.

Она может распознавать лицо, зафиксированное очками, обрабатывать их и извещать пользователя о присутствии знакомых людей. По данным отчета, новая функция находится в процессе разработки в течение нескольких обновлений этого года.

Meta AI выступает как сопутствующее приложение, связывающее функции смартфона с Ray-Ban, предоставляя очкам доступ к интернету и обработке данных через серверы компании.

Ray-Ban не работает без этого приложения, поэтому функция распознавания фактически интегрирована во все устройства, подключенные к смартокулярам. Поделиться

Согласно информации WIRED, Meta сохраняет распознанные данные на устройствах пользователей после того, как "отпечатки лиц" загружаются с серверов компании.

В апреле Meta заявляла, что только "размышляет" над возможностью внедрения такой технологии. В то же время, код свидетельствует, что основа NameTag могла появиться еще в январе. Теоретически даже те пользователи, которые не обновляли приложение с тех пор, тоже могут иметь эту скрытую функцию.

Согласно коду Meta AI, NameTag работает на базе трех моделей искусственного интеллекта: одна определяет лицо, другая корректирует его положение на изображении, а третья превращает полученные данные в биометрическую информацию.