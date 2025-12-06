Meta перенесла выпуск "умных" очков дополненной реальности

Meta перенесла выпуск своих умных очков дополненной реальности на 2027 год, хотя поначалу планировала вывести устройство на рынок во второй половине 2026-го. Об этом стало известно из внутренних документов.

Meta выпустит "умные" очки дополненной реальности в 2027 году

Издание уточняет, что гарнитура разрабатывается под кодовым названием Phoenix, ранее внутри компании ее называли Puffin.

По информации журналистов, очки будут достаточно легкими — весом менее 110 граммов. Однако достигается это тем, что батарея и процессор расположены отдельно от самой конструкции. Поделиться

Ранее технический директор Meta Эндрю Босворт подтверждал The Verge факт разработки гарнитуры смешанной реальности в форм-факторе очков.

Напомним, что у компании уже есть линейка умных очков со встроенной камерой, сделанная совместно с Ray-Ban. Первая версия устройства вышла в 2021 году.

В сети всплыли засекреченные исследования Meta о том, как социальные сети влияют на людей. В 2020 году специалисты Meta выяснили, что без Facebook и Instagram люди чувствуют себя лучше, но публиковать данные исследования не стали.