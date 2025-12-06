Meta перенесла выпуск "умных" очков дополненной реальности

Meta перенесла выпуск своих умных очков дополненной реальности на 2027 год, хотя поначалу планировала вывести устройство на рынок во второй половине 2026-го. Об этом стало известно из внутренних документов.
Главные тезисы
- Meta перенесла выпуск своих умных очков дополненной реальности на 2027 год из-за необходимости усовершенствований.
- Новые очки будут легкими и весят менее 110 граммов благодаря особому размещению батареи и процессора.
- Meta разрабатывает гарнитуру под названием Phoenix, которая будет сочетать в себе технологию дополненной и смешанной реальности.
Meta выпустит "умные" очки дополненной реальности в 2027 году
Издание уточняет, что гарнитура разрабатывается под кодовым названием Phoenix, ранее внутри компании ее называли Puffin.
Ранее технический директор Meta Эндрю Босворт подтверждал The Verge факт разработки гарнитуры смешанной реальности в форм-факторе очков.
Напомним, что у компании уже есть линейка умных очков со встроенной камерой, сделанная совместно с Ray-Ban. Первая версия устройства вышла в 2021 году.
В сети всплыли засекреченные исследования Meta о том, как социальные сети влияют на людей. В 2020 году специалисты Meta выяснили, что без Facebook и Instagram люди чувствуют себя лучше, но публиковать данные исследования не стали.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-