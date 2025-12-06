Meta перенесла випуск "розумних" окулярів доповненої реальності

Meta перенесла випуск своїх розумних окулярів доповненої реальності на 2027 рік, хоча спочатку планувала вивести пристрій на ринок у другій половині 2026-го. Про це стало відомо з внутрішніх документів.

Meta випустить "розумні" окуляри доповненої реальності у 2027 році

Видання уточнює, що гарнітура розробляється під кодовою назвою Phoenix, раніше всередині компанії її називали Puffin.

За інформацією журналістів, окуляри будуть досить легкими — вагою менше ніж 110 грамів. Однак досягається це тим, що батарея і процесор розташовані окремо від самої конструкції. Поширити

Раніше технічний директор Meta Ендрю Босворт підтверджував The Verge факт розробки гарнітури змішаної реальності у форм-факторі окулярів.

Нагадаємо, що у компанії вже є лінійка розумних окулярів із вбудованою камерою, зроблена спільно з Ray-Ban. Перша версія пристрою вийшла 2021 року.

У мережі спливли засекречені дослідження Meta про те, як соціальні мережі впливають на людей. 2020 року фахівці Meta з'ясували, що без Facebook та Instagram люди почуваються краще, але публікувати дані дослідження не стали.