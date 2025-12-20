Meta работает над новой моделью ИИ Mango для обработки изображений и видео

Компания Meta работает над новой моделью искусственного интеллекта под кодовым названием Mango, предназначенной для обработки изображений и видео.

Meta разрабатывает новую модель ИИ Mango

О разработке модели рассказал руководитель направления искусственного интеллекта Meta Александр Ван на внутренней сессии вопросов и ответов, где он и главный директор продуктов Meta Крис Кокс презентовали обновленный план развития компании.

Запуск Mango планируется вместе с запуском новой большой языковой модели Avocado в первой половине 2026 года.

По словам Вана, Meta намерена улучшить текстовую модель для кодирования, а также развивать новое поколение ИИ-моделей, способных понимать визуальную информацию, рассуждать, планировать и действовать без необходимости обучения для каждой новой задачи.

Как отмечает издание The Tech Crunch, в последнее время Meta отстает от своих конкурентов, таких как OpenAI, Anthropic и Google в развитии искусственного интеллекта. Поделиться

В этом году подразделение искусственного интеллекта компании претерпело существенные реструктуризации, в том числе изменения руководства и привлечение исследователей из других ведущих компаний. Однако несколько ученых, присоединившихся к Meta Superintelligence Labs (MSL), уже покинули компанию.