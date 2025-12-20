Meta работает над новой моделью ИИ Mango для обработки изображений и видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Meta работает над новой моделью ИИ Mango для обработки изображений и видео

Meta
Читати українською
Источник:  online.ua

Компания Meta работает над новой моделью искусственного интеллекта под кодовым названием Mango, предназначенной для обработки изображений и видео.

Главные тезисы

  • Meta создает модель искусственного интеллекта Mango для обработки изображений и видео.
  • Запуск модели Mango планируется вместе с новой языковой моделью Avocado в 2026 году.
  • Компания Meta намерена усовершенствовать текстовую модель для кодирования и развивать новое поколение ИИ-моделей.

Meta разрабатывает новую модель ИИ Mango

О разработке модели рассказал руководитель направления искусственного интеллекта Meta Александр Ван на внутренней сессии вопросов и ответов, где он и главный директор продуктов Meta Крис Кокс презентовали обновленный план развития компании.

Запуск Mango планируется вместе с запуском новой большой языковой модели Avocado в первой половине 2026 года.

По словам Вана, Meta намерена улучшить текстовую модель для кодирования, а также развивать новое поколение ИИ-моделей, способных понимать визуальную информацию, рассуждать, планировать и действовать без необходимости обучения для каждой новой задачи.

Как отмечает издание The Tech Crunch, в последнее время Meta отстает от своих конкурентов, таких как OpenAI, Anthropic и Google в развитии искусственного интеллекта.

В этом году подразделение искусственного интеллекта компании претерпело существенные реструктуризации, в том числе изменения руководства и привлечение исследователей из других ведущих компаний. Однако несколько ученых, присоединившихся к Meta Superintelligence Labs (MSL), уже покинули компанию.

Пока Meta не имеет передового продукта в области искусственного интеллекта. В то же время, показатели использования ассистента Meta AI assistant поддерживаются благодаря соцсетям компании, которые охватывают миллиарды пользователей, поскольку помощник интегрирован в строку поиска ее приложений.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Meta и TikTok угрожают гигантские штрафы от ЕС — что произошло
Meta
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Канада инвестирует миллиарды долларов в редкоземельные металлы — какая причина
Канада
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Meta перенесла выпуск "умных" очков дополненной реальности
Meta

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?