Meta працює над новою моделлю ШІ Mango для обробки зображень та відео
Джерело:  online.ua

Компанія Meta працює над новою моделлю штучного інтелекту під кодовою назвою Mango, призначеною для обробки зображень та відео.

Головні тези:

  • Meta розробляє нову модель штучного інтелекту Mango для обробки зображень та відео.
  • Запуск моделі Mango планується разом із новою мовною моделлю Avocado у 2026 році.
  • Meta має намір вдосконалити текстову модель для кодування та розвивати нове покоління ШІ-моделей.

Meta розробляє нову модель ШІ Mango

Про розробку моделі розповів керівник напряму штучного інтелекту Meta Александр Ван на внутрішній сесії питань і відповідей, де він і головний директор з продуктів Meta Кріс Кокс презентували оновлений план розвитку компанії.

Запуск Mango планують разом із запуском нової великої мовної моделі Avocado в першій половині 2026 року.

За словами Вана, Meta має намір поліпшити текстову модель для кодування, а також розвивати нове покоління ШІ-моделей, здатних розуміти візуальну інформацію, міркувати, планувати та діяти без необхідності навчання для кожного нового завдання.

Як зазначає видання The Tech Crunch, останнім часом Meta відстає від своїх конкурентів, таких як OpenAI, Anthropic і Google, у розвитку штучного інтелекту.

Цього року підрозділ штучного інтелекту компанії зазнав суттєвих реструктуризацій, зокрема змін керівництва та залучення дослідників з інших провідних компаній. Однак декілька науковців, які приєдналися до Meta Superintelligence Labs (MSL), вже залишили компанію.

Наразі Meta не має передового продукту в галузі штучного інтелекту. Водночас показники використання асистента Meta AI assistant підтримуються завдяки соцмережам компанії, які охоплюють мільярди користувачів, оскільки помічник інтегрований у рядок пошуку її застосунків.

