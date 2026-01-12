Долетять до Москви. Британія розробить для України балістичні ракети Nightfall

Британія у межах проєкту Nightfall оголосила конкурс на швидку розробку для України балістичних ракет наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

Зазначається, що ракети будуть призначені для використання в умовах високої загрози на полях бою із сильними електромагнітними перешкодами.

Запуск боєприпасів можна буде здійснювати із різних транспортних засобів, швидко випускати кілька ракет поспіль та відходити за лічені хвилини. Це дозволить українським військам вражати ключові військові цілі, перш ніж російські війська зможуть зреагувати, запевнили в уряді Британії.

У пресрелізі йдеться, що ракета матиме звичайну фугасну боєголовку вагою 200 кілограмів, планується виробництво 10 систем на місяць та максимальну вартість 800 тисяч фунтів стерлінгів за одиницю. Вона має надати Україні «потужну, економічно ефективну можливість нанесення ударів на великі відстані з мінімальним зовнішнім експортним контролем», зазначено у повідомленні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що нічні атаки Росії по Україні 8 січня показують, як очільник Кремля Володимир Путін «вважає, що може діяти безкарно, націлюючи сучасну зброю на цивільні райони», додавши, що російський диктатор здійснює серйозну ескалацію своєї незаконної війни замість того, що серйозно вести переговори про мир.

Він зазначив, що сирени повітряної тривоги навколо Львова, які він почув дорогою до Києва, були «суворим нагадуванням про шквал дронів і ракет, що вражають українців в умовах мінусової температури.

Ми не будемо це терпіти, тому ми рішуче налаштовані надати українцям найсучасніше озброєння для їхньої боротьби.

Державний міністр з питань оборонної готовності та промисловості Британії Люк Поллард наголосив, що «захищена Європа потребує сильної України».

Ці нові британські ракети великої дальності дозволять Україні продовжувати боротьбу і дадуть Путіну ще один привід для занепокоєння, — сказав він і запевнив у продовженні підтримки України з боку Сполученого Королівства у 2026 році.

У межах проєкту Nightfall планується, що три промислові команди отримають контракт на розробку ракет вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів кожен для проєктування, розробки та постачання перший трьох ракет протягом 12 місяців для випробування. Контракти на розробку боєприпасів планують укласти у березні цього року.