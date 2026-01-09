Україна та Британія підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Британії Джон Гілі, під час нього 9 січня країни підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство України та Британії в оборонній сфері.
Головні тези:
- Під час візиту міністра оборони Британії Джона Гілі до України підписано дорожню карту до угоди про 100-річне партнерство в оборонній галузі.
- Угода закріплює співпрацю між Україною та Британією за ключовими безпековими напрямами на 2026 рік.
- Міністр оборони України Денис Шмигаль підкреслив важливість підписання документа для розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.
Угода про 100-річне партнерство України та Британії: підписано “дорожню карту”
Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що під час візиту Гілі Україна і Британія підписали "дорожню карту" розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.
Шмигаль додав, що разом з представниками розвідки та Генштабу розповів британському колезі про наслідки масованого російського комбінованого удару цієї ночі.
Посилення ППО та забезпечення боєприпасами до цих систем — ключовий пріоритет, — зазначив він, додавши, що Британія вже зробила значний внесок в обороноздатність України.
Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство у січні 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-