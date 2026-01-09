Україна та Британія підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство
Україна та Британія підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Британії Джон Гілі, під час нього 9 січня країни підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство України та Британії в оборонній сфері.

Головні тези:

  • Під час візиту міністра оборони Британії Джона Гілі до України підписано дорожню карту до угоди про 100-річне партнерство в оборонній галузі.
  • Угода закріплює співпрацю між Україною та Британією за ключовими безпековими напрямами на 2026 рік.
  • Міністр оборони України Денис Шмигаль підкреслив важливість підписання документа для розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

Угода про 100-річне партнерство України та Британії: підписано “дорожню карту”

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що під час візиту Гілі Україна і Британія підписали "дорожню карту" розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Шмигаль додав, що разом з представниками розвідки та Генштабу розповів британському колезі про наслідки масованого російського комбінованого удару цієї ночі.

Посилення ППО та забезпечення боєприпасами до цих систем — ключовий пріоритет, — зазначив він, додавши, що Британія вже зробила значний внесок в обороноздатність України.

Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство у січні 2025 року.

