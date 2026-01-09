Украина и Британия подписали "дорожную карту" к соглашению о 100-летнем партнерстве
Украина и Британия подписали "дорожную карту" к соглашению о 100-летнем партнерстве

Денис Шмыгаль
Гили
В Киеве находится с визитом министр обороны Британии Джон Гили, в ходе которого 9 января страны подписали "дорожную карту" к соглашению о 100-летнем партнерстве Украины и Британии в оборонной сфере.

Главные тезисы

  • Подписание дорожной карты укрепляет оборонное сотрудничество между Украиной и Британией на ближайшие годы.
  • Министры обороны обеих стран выразили важность развития исторического партнерства и подчеркнули значимость соглашения о столетнем партнерстве.

Соглашение о 100-летнем партнерстве Украины и Британии: подписана "дорожная карта"

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что во время визита Гили Украина и Великобритания подписали "дорожную карту" развития летнего партнерства в оборонной сфере.

Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины

Шмыгаль добавил, что вместе с представителями разведки и Генштаба рассказал британскому коллеге о последствиях массированного российского комбинированного удара этой ночью.

Усиление ПВО и обеспечение боеприпасами к этим системам — ключевой приоритет, — отметил он, добавив, что Британия уже внесла значительный вклад в обороноспособность Украины.

Украина и Британия подписали соглашение о столетнем партнерстве в январе 2025 года.

