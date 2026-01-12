Долетят до Москвы. Британия разработает для Украины баллистические ракеты Nightfall

Британия в рамках проекта Nightfall объявила конкурс на скорую разработку для Украины баллистических ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.

Британия разработает для Украины ракету с дальностью полета более 500 км

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Ракеты будут предназначены для использования в условиях высокой угрозы на полях боя с сильными электромагнитными помехами.

Запуск боеприпасов можно будет производить из разных транспортных средств, быстро выпускать несколько ракет подряд и отходить в считанные минуты. Это позволит украинским войскам поражать ключевые военные цели, прежде чем российские войска смогут отреагировать, заверили в правительстве Британии.

В пресрелизе говорится, что у ракеты будет обычная фугасная боеголовка весом 200 килограммов, планируется производство 10 систем в месяц и максимальная стоимость 800 тысяч фунтов стерлингов в единицу. Она должна предоставить Украине «мощную, экономически эффективную возможность нанесения ударов на большие расстояния с минимальным внешним экспортным контролем», говорится в сообщении.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что ночные атаки России по Украине 8 января показывают, как глава Кремля Владимир Путин «считает, что может действовать безнаказанно, нацеливая современное оружие на гражданские районы», добавив, что российский диктатор осуществляет серьезную эскалацию своей незаконной войны вместо того, чтобы

Он отметил, что сирены воздушной тревоги вокруг Львова, которые он услышал по дороге в Киев, были «строгим напоминанием о шквале дронов и ракет, поражающих украинцев в условиях минусовой температуры.

Мы не будем это терпеть, поэтому мы решительно настроены предоставить украинцам самое современное вооружение для их борьбы.

Государственный министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Британии Люк Поллард подчеркнул, что «защищенная Европа нуждается в сильной Украине».

Эти новые британские ракеты большой дальности позволят Украине продолжать борьбу и дадут Путину еще один повод для беспокойства, сказал он и заверил в продолжении поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства в 2026 году.

В рамках проекта Nightfall планируется, что три промышленных команды получат контракт на разработку ракет стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов каждый для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет в течение 12 месяцев для испытания. Контракты на разработку боеприпасов планируют заключить в марте этого года.