Домінуватимуть дрони. У ЗСУ попередили про кардинальні зміни на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Домінуватимуть дрони. У ЗСУ попередили про кардинальні зміни на фронті

дрони
Джерело:  online.ua

Командир одного з найвідоміших підрозділів дроноводів очікує на фронті суцільну "кіл-зону" завширшки до 40 кілометрів. Ані техніка, ані піхота не зможе пересуватися у прифронтовій зоні, якщо не закрити небо від малої авіації, попереджає "Мадяр".

Головні тези:

  • На фронті вже влітку планується повне домінування безпілотників, що створить “кіл-зону” завширшки до 40 км.
  • Прогнозують, що вже цього літа бойові дії на фронті в Україні будуть проводитися майже виключно за допомогою дронів.

На фронті вже влітку повністю домінуватимуть дрони — “Мадяр”

Роль безпілотників на полі бою продовжує посилюватися. Ймовірно, вже цього літа бойові дії будуть вестися майже виключно дронами.

Такий прогноз озвучив у своєму Телеграм-каналі командир 414-ї Окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, уся робота з вогневого ураження противника "дуже скоро, ще цього літа" замкнеться на дронах. Це створить "мертву зону" або "кіл-зону" на передовій, яка розтягнеться на 15-20 км в обидва боки. Бровді переконаний, що це практично унеможливить пересування особового складу та техніки в зазначеній зоні.

Нам слід це усвідомлювати. Зціпити зуби, гризти ворога безупинно, раціонально використовуючи ресурс пілотів, їх забезпечення та компетентне застосування. Без тотального контролю повітря дронами піхоти не залишиться. Ми знаємо, що робити. Питання лише — чи усі адекватно оцінюють загрозу, — зазначив комбриг.

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