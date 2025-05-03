Домінуватимуть дрони. У ЗСУ попередили про кардинальні зміни на фронті

Командир одного з найвідоміших підрозділів дроноводів очікує на фронті суцільну "кіл-зону" завширшки до 40 кілометрів. Ані техніка, ані піхота не зможе пересуватися у прифронтовій зоні, якщо не закрити небо від малої авіації, попереджає "Мадяр".

На фронті вже влітку повністю домінуватимуть дрони — “Мадяр”

Роль безпілотників на полі бою продовжує посилюватися. Ймовірно, вже цього літа бойові дії будуть вестися майже виключно дронами.

Такий прогноз озвучив у своєму Телеграм-каналі командир 414-ї Окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, уся робота з вогневого ураження противника "дуже скоро, ще цього літа" замкнеться на дронах. Це створить "мертву зону" або "кіл-зону" на передовій, яка розтягнеться на 15-20 км в обидва боки. Бровді переконаний, що це практично унеможливить пересування особового складу та техніки в зазначеній зоні.