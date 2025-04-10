Україна розробляє наземні бойові дрони на оптоволокні

Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які керуються через волоконно-оптичний кабель, що дозволяє обходити російські засоби радіоелектронної боротьби. Йдеться про UGV — наземні дистанційно керовані роботи.

Україна розробляє UGV на оптоволокні

Організація Brave1, яка координує військові інновації, повідомила, що ці дрони вже привернули увагу військових у Києві завдяки їх стійкості до перешкод.

Волоконно-оптичні кабелі можуть також служити альтернативним каналом зв’язку для керування UGV у ситуаціях, коли інші типи з’єднання недоступні через сильні радіоелектронні перешкоди, — заявили в Brave1. Поширити

На нещодавніх випробуваннях в Україні було протестовано сім зразків. Brave1 визначила декілька перспективних роботів, головне призначення яких — бойові задачі або атаки з самопідривом. Для логістики така система менш підходить, бо кабелі можуть заплутатися або зачепитися за перешкоди.

На відміну від звичних радіозв'язків, волоконно-оптичний канал забезпечує стабільну передачу відео та управління на великі відстані. Раніше ця технологія використовувалася переважно в FPV-дронах.

UGV можуть доставляти боєприпаси, евакуювати поранених, атакувати ворожі позиції або підриватися біля техніки. Український високопосадовець сказав BI, що такі роботи можуть стати "наступною технологією, яка змінить правила війни".

І Україна, і Росія вже застосовували UGV у бою. Деякі моделі мають кулемети і тепловізори для нічних операцій. Поширити

Brave1 підкреслює, що необхідно розробити тактичні підходи до використання нових волоконно-оптичних UGV — це відбувається у співпраці з військовими. У 2025 році Україна планує отримати тисячі таких систем.