Україна розробляє наземні бойові дрони на оптоволокні
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна розробляє наземні бойові дрони на оптоволокні

дрони
Джерело:  Business Insider

Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які керуються через волоконно-оптичний кабель, що дозволяє обходити російські засоби радіоелектронної боротьби. Йдеться про UGV — наземні дистанційно керовані роботи.

Головні тези:

  • Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники на оптоволокні для уникнення радіоелектронних перешкод.
  • UGV від Brave1 відрізняються стійкістю до перешкод та можливістю альтернативного каналу зв’язку на великі відстані.
  • Деякі застосування UGV включають доставку боєприпасів, евакуацію поранених та атаки на ворожі позиції.

Україна розробляє UGV на оптоволокні

Організація Brave1, яка координує військові інновації, повідомила, що ці дрони вже привернули увагу військових у Києві завдяки їх стійкості до перешкод.

Волоконно-оптичні кабелі можуть також служити альтернативним каналом зв’язку для керування UGV у ситуаціях, коли інші типи з’єднання недоступні через сильні радіоелектронні перешкоди, — заявили в Brave1.

На нещодавніх випробуваннях в Україні було протестовано сім зразків. Brave1 визначила декілька перспективних роботів, головне призначення яких — бойові задачі або атаки з самопідривом. Для логістики така система менш підходить, бо кабелі можуть заплутатися або зачепитися за перешкоди.

На відміну від звичних радіозв'язків, волоконно-оптичний канал забезпечує стабільну передачу відео та управління на великі відстані. Раніше ця технологія використовувалася переважно в FPV-дронах.

UGV можуть доставляти боєприпаси, евакуювати поранених, атакувати ворожі позиції або підриватися біля техніки. Український високопосадовець сказав BI, що такі роботи можуть стати "наступною технологією, яка змінить правила війни".

І Україна, і Росія вже застосовували UGV у бою. Деякі моделі мають кулемети і тепловізори для нічних операцій.

Brave1 підкреслює, що необхідно розробити тактичні підходи до використання нових волоконно-оптичних UGV — це відбувається у співпраці з військовими. У 2025 році Україна планує отримати тисячі таких систем.

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