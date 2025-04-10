Украина разрабатывает наземные боевые дроны на оптоволокне

Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, управляемые через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет об UGV — наземных дистанционно управляемых работах.
Главные тезисы
- Украина разрабатывает наземные боевые дроны, управляемые через волоконно-оптический кабель, чтобы обойти радиоэлектронные помехи.
- UGV от Brave1 отличаются высокой помехоустойчивостью и могут работать на большие расстояния.
- Применения наземных беспилотников включают доставку боеприпасов, эвакуацию раненых и атаки на вражеские позиции.
Украина разрабатывает UGV на оптоволокне
Организация Brave1, координирующая военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их помехоустойчивости.
На недавних испытаниях в Украине было протестировано семь образцов. Brave1 определила несколько перспективных роботов, главное предназначение которых — боевые задачи или атаки с самоподрывом. Для логистики такая система менее подходит, потому что кабели могут запутаться или зацепиться за помехи.
В отличие от привычных радиосвязей, волоконно-оптический канал обеспечивает стабильную передачу видео и управления на большие расстояния. Ранее эта технология использовалась преимущественно в FPV-дронах.
UGV могут доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, атаковать вражеские позиции или взрываться у техники. Украинский чиновник сказал BI, что такие работы могут стать "следующей технологией, которая изменит правила войны".
Brave1 подчеркивает, что необходимо разработать тактические подходы к использованию новых волоконно-оптических UGV — это происходит в сотрудничестве с военными. В 2025 году Украина планирует получить тысячи таких систем.
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