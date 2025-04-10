Украина разрабатывает наземные боевые дроны на оптоволокне
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина разрабатывает наземные боевые дроны на оптоволокне

дрон
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Источник:  Business Insider

Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, управляемые через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет об UGV — наземных дистанционно управляемых работах.

Главные тезисы

  • Украина разрабатывает наземные боевые дроны, управляемые через волоконно-оптический кабель, чтобы обойти радиоэлектронные помехи.
  • UGV от Brave1 отличаются высокой помехоустойчивостью и могут работать на большие расстояния.
  • Применения наземных беспилотников включают доставку боеприпасов, эвакуацию раненых и атаки на вражеские позиции.

Украина разрабатывает UGV на оптоволокне

Организация Brave1, координирующая военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их помехоустойчивости.

Волоконно-оптические кабели могут также служить альтернативным каналом связи для управления UGV в ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех, заявили в Brave1.

На недавних испытаниях в Украине было протестировано семь образцов. Brave1 определила несколько перспективных роботов, главное предназначение которых — боевые задачи или атаки с самоподрывом. Для логистики такая система менее подходит, потому что кабели могут запутаться или зацепиться за помехи.

В отличие от привычных радиосвязей, волоконно-оптический канал обеспечивает стабильную передачу видео и управления на большие расстояния. Ранее эта технология использовалась преимущественно в FPV-дронах.

UGV могут доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, атаковать вражеские позиции или взрываться у техники. Украинский чиновник сказал BI, что такие работы могут стать "следующей технологией, которая изменит правила войны".

И Украина, и Россия уже применяли UGV в бою. Некоторые модели имеют пулеметы и тепловизоры для ночных сделок.

Brave1 подчеркивает, что необходимо разработать тактические подходы к использованию новых волоконно-оптических UGV — это происходит в сотрудничестве с военными. В 2025 году Украина планирует получить тысячи таких систем.

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