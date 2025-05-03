Будут доминировать дроны. У ВСУ предупредили о кардинальных переменах на фронте

Командир одного из самых известных подразделений дроводов ожидает на фронте сплошную "круг-зону" шириной до 40 километров. Ни техника, ни пехота не сможет передвигаться в прифронтовой зоне, если не закрыть небо от малой авиации, предупреждает "Мадяр".

На фронте уже летом будут полностью доминировать дроны — "Мадьяр"

Роль беспилотников в поле боя продолжает усиливаться. Вероятно, уже этим летом боевые действия будут вестись почти исключительно дронами.

Такой прогноз озвучил в своем Телеграмм-канале командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, вся работа по огневому поражению противника "очень скоро, еще этим летом" закроется на дронах. Это создаст "мертвую зону" или "кругов-зону" на передовой, которая растянется на 15-20 км в обе стороны. Бровди убежден, что это практически исключит возможность передвижения личного состава и техники в указанной зоне.