Будут доминировать дроны. У ВСУ предупредили о кардинальных переменах на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Будут доминировать дроны. У ВСУ предупредили о кардинальных переменах на фронте

дроны
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Источник:  online.ua

Командир одного из самых известных подразделений дроводов ожидает на фронте сплошную "круг-зону" шириной до 40 километров. Ни техника, ни пехота не сможет передвигаться в прифронтовой зоне, если не закрыть небо от малой авиации, предупреждает "Мадяр".

Главные тезисы

  • На фронте в Украине ожидается полное доминирование беспилотников уже этим летом, что создаст зону шириной до 40 км.
  • Боевые действия могут проводиться почти исключительно с помощью дронов, что значительно изменит тактику ведения боев на передовой.
  • Командир подчеркивает необходимость осознания угрозы и рационального использования пилотов и техники при отсутствии контроля воздуха дронами.

На фронте уже летом будут полностью доминировать дроны — "Мадьяр"

Роль беспилотников в поле боя продолжает усиливаться. Вероятно, уже этим летом боевые действия будут вестись почти исключительно дронами.

Такой прогноз озвучил в своем Телеграмм-канале командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, вся работа по огневому поражению противника "очень скоро, еще этим летом" закроется на дронах. Это создаст "мертвую зону" или "кругов-зону" на передовой, которая растянется на 15-20 км в обе стороны. Бровди убежден, что это практически исключит возможность передвижения личного состава и техники в указанной зоне.

Нам следует это осознавать. Сжать зубы, грызть врага непрерывно, рационально используя ресурс пилотов, их обеспечение и компетентное применение. Без полного контроля воздуха дронами пехоты не остается. Мы знаем, что делать. Вопрос только — все ли адекватно оценивают угрозу, — отметил комбриг.

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