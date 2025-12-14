Донецький "Шахтар" підписав 22-річного вінгера з Нігерії

Донецький “Шахтар” офіційно підтвердив, що підписав Проспера Обаха — 22-річного вінгера з Нігерії, який раніше грав за черкаський клуб ЛНЗ.

Обах буде грати за “Шахтар”

Що важливо розуміти, подробиці угоди поки не розкриваються.

Згідно з офіційною заявою, 22-річний нігерієць підписав контракт до 31 грудня 2030 року.

Інсайдери ТаТоТаке стверджують, "гірникам" трансфер Обаха обійшовся у 4,4 млн євро.

Окрім того, наголошується, що умови угоди передбачають бонуси для ЛНЗ у випадку успішної гри форварда.

Футбольний клуб ЛНЗ — український футбольний клуб із міста Черкаси, заснований у 2006 році.

Варто звернути увагу на те, що Проспер є вихованцем нігерійського клубу Супрім Кінгз.

3 роки тому він перейшов до португальської Візели, за основний склад якої провів 33 матчі, забив 10 голів та віддав 6 асистів у всіх турнірах.