Донецкий "Шахтер" подписал 22-летнего вингера из Нигерии
Донецкий "Шахтер" подписал 22-летнего вингера из Нигерии

Обоих будет играть за "Шахтер"
Читати українською
Источник:  online.ua

Донецкий "Шахтер" официально подтвердил, что подписал Проспера Обаха - 22-летнего вингера из Нигерии, ранее игравшего за черкасский клуб ЛНЗ.

Главные тезисы

  • Контракт с футболистом подписали до 31 декабря 2030 года.
  • Финансовые детали не разглашаются.

Обах будет играть за "Шахтер"

Что важно понимать, подробности сделки пока не раскрываются.

Согласно официальному заявлению, 22-летний нигериец подписал контракт до 31 декабря 2030 года.

Инсайдеры ТаТоТакэ утверждают, "горнякам" трансфер Обаха обошелся в 4,4 млн евро.

Кроме того, подчеркивается, что условия сделки предусматривают бонусы для ЛНЗ в случае успешной игры форварда.

Футбольный клуб ЛНЗ — украинский футбольный клуб из города Черкассы, основанный в 2006 году.

Стоит обратить внимание, что Проспер является воспитанником нигерийского клуба Суприм Кингз.

3 года назад он перешел в португальскую Визелу, за основной состав которой провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах.

Летом 2025 года стал футболистом черкасского ЛНЗ, за который во всех турнирах забил 8 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

