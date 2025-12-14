Донецкий "Шахтер" подписал 22-летнего вингера из Нигерии

Донецкий "Шахтер" официально подтвердил, что подписал Проспера Обаха - 22-летнего вингера из Нигерии, ранее игравшего за черкасский клуб ЛНЗ.
Главные тезисы
- Контракт с футболистом подписали до 31 декабря 2030 года.
- Финансовые детали не разглашаются.
Обах будет играть за "Шахтер"
Что важно понимать, подробности сделки пока не раскрываются.
Согласно официальному заявлению, 22-летний нигериец подписал контракт до 31 декабря 2030 года.
Инсайдеры ТаТоТакэ утверждают, "горнякам" трансфер Обаха обошелся в 4,4 млн евро.
Кроме того, подчеркивается, что условия сделки предусматривают бонусы для ЛНЗ в случае успешной игры форварда.
Футбольный клуб ЛНЗ — украинский футбольный клуб из города Черкассы, основанный в 2006 году.
Стоит обратить внимание, что Проспер является воспитанником нигерийского клуба Суприм Кингз.
3 года назад он перешел в португальскую Визелу, за основной состав которой провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах.
