Донецкий "Шахтер" официально подтвердил, что подписал Проспера Обаха - 22-летнего вингера из Нигерии, ранее игравшего за черкасский клуб ЛНЗ.

Обах будет играть за "Шахтер"

Что важно понимать, подробности сделки пока не раскрываются.

Согласно официальному заявлению, 22-летний нигериец подписал контракт до 31 декабря 2030 года.

Инсайдеры ТаТоТакэ утверждают, "горнякам" трансфер Обаха обошелся в 4,4 млн евро.

Кроме того, подчеркивается, что условия сделки предусматривают бонусы для ЛНЗ в случае успешной игры форварда.

Футбольный клуб ЛНЗ — украинский футбольный клуб из города Черкассы, основанный в 2006 году.

Стоит обратить внимание, что Проспер является воспитанником нигерийского клуба Суприм Кингз.

3 года назад он перешел в португальскую Визелу, за основной состав которой провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах.