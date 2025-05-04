Донецький суд вирішив стягнути з Росії мільйони за збитки

Господарський суд Донецької області вимагає, щоб країна-агресорка Росія відшкодувала 3,26 млн грн ( 83,5 тис дол) упущеної вигоди на користь українського підприємства ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема".

Донецький суд наказав Росії відшкодувати збитки українській фірмі

На це вказує рішення суду від 24 квітня.

Загалом йдеться про те, що 4 роки тому "Транссистема" передала в оренду ТОВ "ВКТС" 6 вагонів для перевезення різних видів вантажу, окрім гарячих окатишів, гарячого гранульованого шлаку, сірки та глини.

Що важливо розуміти, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вагони залишилися на окупованій території.

За даними "Укрзалізниці", станції останньої дислокації вагонів — Інженерне, Мелітополь, Маріуполь-Сортуівльний, Волноваха, Велико-Анадоль, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. 2 роки тому "Транссистема" продала вагони ТОВ "ВКТС".

"Вагонна компанія "Транссистема" вважає, що її з 24.02.2022 в результаті збройної агресії РФ позбавили можливості експлуатувати вагони за укладеними договорами оренди (отримання прибутку), адже вони знаходилися на окупованій території (у Донецькій та Запорізькій областях). Поширити

На цьому тлі компанія зазнала збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 3,26 млн грн.