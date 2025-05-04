Донецький суд вирішив стягнути з Росії мільйони за збитки

Господарський суд Донецької області вимагає, щоб країна-агресорка Росія відшкодувала 3,26 млн грн ( 83,5 тис дол) упущеної вигоди на користь українського підприємства ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема".
Головні тези:
- Столичне ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" належить львів'янину Володимиру Мостовому.
- Суд призначив кошти з Росії в особі Міністерства юстиції РФ та Міністерства оборони РФ.
Донецький суд наказав Росії відшкодувати збитки українській фірмі
На це вказує рішення суду від 24 квітня.
Загалом йдеться про те, що 4 роки тому "Транссистема" передала в оренду ТОВ "ВКТС" 6 вагонів для перевезення різних видів вантажу, окрім гарячих окатишів, гарячого гранульованого шлаку, сірки та глини.
Що важливо розуміти, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вагони залишилися на окупованій території.
За даними "Укрзалізниці", станції останньої дислокації вагонів — Інженерне, Мелітополь, Маріуполь-Сортуівльний, Волноваха, Велико-Анадоль, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. 2 роки тому "Транссистема" продала вагони ТОВ "ВКТС".
На цьому тлі компанія зазнала збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 3,26 млн грн.
Суд став на сторону позивача і призначив стягнути з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ та Міністерства оборони РФ на користь ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" суму упущеної вигоди.
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