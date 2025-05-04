Донецький суд вирішив стягнути з Росії мільйони за збитки
Категорія
Економіка
Дата публікації

Донецький суд вирішив стягнути з Росії мільйони за збитки

Донецький суд наказав Росії відшкодувати збитки українській фірмі
Read in English
Джерело:  online.ua

Господарський суд Донецької області вимагає, щоб країна-агресорка Росія відшкодувала 3,26 млн грн ( 83,5 тис дол) упущеної вигоди на користь українського підприємства ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема".

Головні тези:

  • Столичне ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" належить львів'янину Володимиру Мостовому.
  • Суд призначив кошти з Росії в особі Міністерства юстиції РФ та Міністерства оборони РФ.

Донецький суд наказав Росії відшкодувати збитки українській фірмі

На це вказує рішення суду від 24 квітня.

Загалом йдеться про те, що 4 роки тому "Транссистема" передала в оренду ТОВ "ВКТС" 6 вагонів для перевезення різних видів вантажу, окрім гарячих окатишів, гарячого гранульованого шлаку, сірки та глини.

Що важливо розуміти, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вагони залишилися на окупованій території.

За даними "Укрзалізниці", станції останньої дислокації вагонів — Інженерне, Мелітополь, Маріуполь-Сортуівльний, Волноваха, Велико-Анадоль, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. 2 роки тому "Транссистема" продала вагони ТОВ "ВКТС".

"Вагонна компанія "Транссистема" вважає, що її з 24.02.2022 в результаті збройної агресії РФ позбавили можливості експлуатувати вагони за укладеними договорами оренди (отримання прибутку), адже вони знаходилися на окупованій території (у Донецькій та Запорізькій областях).

На цьому тлі компанія зазнала збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 3,26 млн грн.

Суд став на сторону позивача і призначив стягнути з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ та Міністерства оборони РФ на користь ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" суму упущеної вигоди.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Збиття літака МАУ. Іран позивається до України в ООН
Суд ООН
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Експрезидент-втікач Янукович отримав новий вирок суду України — за що саме
Офіс Генерального прокурора
Янукович
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Я закохалася". Нападниця на Стерненка виступила з заявою у суді
Про що розповіла нападниця на Стерненка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?