"Я закохалася". Нападниця на Стерненка виступила з заявою у суді

2 травня Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваній у нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня. Під час засідання вона розкрила свої мотиви.

Про що розповіла нападниця на Стерненка

За словами підозрюваної, вона нібито не знала волонтера та не стежила за його діяльністю.

Варто також зазначити, що жінка раніше ніколи не була судима.

З заявою з цього приводу також виступив адвокат підозрюваної Анатолій Юрченко.

Останній стверджує, що людина, якій його клієнтка цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву — це його вина.

Сторона захисту додала, що жінка відвідувала курси стрільби, готувалася до замаху.

За словами підозрюваної, людина, яка спілкувалася з нею у месенджері "Вайбер", представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.

Мене спочатку залякали а потім, я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась у слова, — виправдовується жінка. Поширити

Суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень, оскільки вона є інвалідом 1 групи.