"Я влюбилась". Нападавшая на Стерненко выступила с заявлением в суде

2 мая Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемой в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня. В ходе заседания она раскрыла свои мотивы.

О чем рассказала нападавшая на Стерненко

По словам подозреваемой, она якобы не знала волонтера и не следила за его деятельностью.

Следует также отметить, что женщина раньше никогда не была судима.

С заявлением на этот счет также выступил адвокат подозреваемой Анатолий Юрченко.

Последний утверждает, что человек, которому его клиентка полностью доверяла, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и прилеты по Киеву — это его вина.

Сторона защиты добавила, что женщина посещала курсы стрельбы, готовилась к покушению.

По словам подозреваемой, человек, который общался с ней в мессенджере "Вайбер", представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.

Меня сначала запугали, а потом, я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в вайбере, влюбилась в слова, — оправдывается женщина. Поделиться

Суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю, поскольку она является инвалидом 1 группы.