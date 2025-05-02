"Я влюбилась". Нападавшая на Стерненко выступила с заявлением в суде

2 мая Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемой в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня. В ходе заседания она раскрыла свои мотивы.
Главные тезисы
- Подозреваемая ранее никогда не имела судимости.
- Женщина утверждает, что влюбилась в человека, который ее подтолкнул к покушению.
О чем рассказала нападавшая на Стерненко
По словам подозреваемой, она якобы не знала волонтера и не следила за его деятельностью.
Следует также отметить, что женщина раньше никогда не была судима.
С заявлением на этот счет также выступил адвокат подозреваемой Анатолий Юрченко.
Последний утверждает, что человек, которому его клиентка полностью доверяла, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и прилеты по Киеву — это его вина.
Сторона защиты добавила, что женщина посещала курсы стрельбы, готовилась к покушению.
По словам подозреваемой, человек, который общался с ней в мессенджере "Вайбер", представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.
Суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю, поскольку она является инвалидом 1 группы.
Следует также отметить, что мера пресечения избрана без права внесения залога.
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