Донецкий суд решил взыскать с России миллионы за убытки
Категория
Экономика
Дата публикации

Донецкий суд решил взыскать с России миллионы за убытки

Донецкий суд приказал России возместить ущерб украинской фирме
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Источник:  online.ua

Хозяйственный суд Донецкой области требует, чтобы страна-агрессорка Россия возместила 3,26 млн грн (83,5 тыс долл.) упущенной выгоды в пользу украинского предприятия ООО "Вагонная компания "Транссистема".

Главные тезисы

  • Столичное ООО "Вагонная компания "Транссистема" принадлежит львовянину Владимиру Мостовому.
  • Суд назначил стянуть средства с России в лице Министерства юстиции РФ и Министерства обороны РФ.

Донецкий суд приказал России возместить ущерб украинской фирме

На это указывает решение суда от 24 апреля.

В общей сложности речь идет о том, что 4 года назад "Транссистема" передала в аренду ООО "ВКТС" 6 вагонов для перевозки различных видов груза, кроме горячих окатышей, горячего гранулированного шлака, серы и глины.

Что важно понимать, после полномасштабного вторжения России в Украину вагоны остались на оккупированной территории.

По данным "Укрзализныци", станции последней дислокации вагонов — Инженерное, Мелитополь, Мариуполь-Сортуевль, Волноваха, Велико-Анадоль, расположенные на временно оккупированных территориях Украины. 2 года назад "Транссистема" продала вагоны ООО "ВКТС".

"Вагонная компания "Транссистема" считает, что ее с 24.02.2022 г. в результате вооруженной агрессии РФ лишили возможности эксплуатировать вагоны по заключенным договорам аренды (получение прибыли), ведь они находились на оккупированной территории (в Донецкой и Запорожской областях).

На этом фоне компания понесла ущерб в виде упущенной выгоды в размере 3,26 млн. грн.

Суд встал на сторону истца и назначил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ и Министерства обороны РФ в пользу ООО "Вагонная компания "Транссистема" сумму упущенной выгоды.

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