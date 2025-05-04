Донецкий суд решил взыскать с России миллионы за убытки

Хозяйственный суд Донецкой области требует, чтобы страна-агрессорка Россия возместила 3,26 млн грн (83,5 тыс долл.) упущенной выгоды в пользу украинского предприятия ООО "Вагонная компания "Транссистема".

Донецкий суд приказал России возместить ущерб украинской фирме

На это указывает решение суда от 24 апреля.

В общей сложности речь идет о том, что 4 года назад "Транссистема" передала в аренду ООО "ВКТС" 6 вагонов для перевозки различных видов груза, кроме горячих окатышей, горячего гранулированного шлака, серы и глины.

Что важно понимать, после полномасштабного вторжения России в Украину вагоны остались на оккупированной территории.

По данным "Укрзализныци", станции последней дислокации вагонов — Инженерное, Мелитополь, Мариуполь-Сортуевль, Волноваха, Велико-Анадоль, расположенные на временно оккупированных территориях Украины. 2 года назад "Транссистема" продала вагоны ООО "ВКТС".

"Вагонная компания "Транссистема" считает, что ее с 24.02.2022 г. в результате вооруженной агрессии РФ лишили возможности эксплуатировать вагоны по заключенным договорам аренды (получение прибыли), ведь они находились на оккупированной территории (в Донецкой и Запорожской областях). Поделиться

На этом фоне компания понесла ущерб в виде упущенной выгоды в размере 3,26 млн. грн.