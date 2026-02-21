Допомога Україні. Південна Корея планує взяти участь у програмі PURL
Допомога Україні. Південна Корея планує взяти участь у програмі PURL

Південна Корея
Read in English
Джерело:  Yonhap

Уряд Південної Кореї розглядає можливість приєднання до ініціативи НАТО під назвою PURL щодо фінансування закупівлі американської зброї для України.

Південна Корея планує взяти участь у програмі PURL

Якщо Південна Корея вирішить взяти участь у цій ініціативі, це може поглибити оборонні зв'язки з Європою, одночасно Сеул прагне розширити продаж зброї країнам НАТО.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили, що країна «продовжує переговори з НАТО щодо різних способів підтримки України».

Посадовець міністерства підтвердив, що НАТО звернулося до Південної Кореї з проханням приєднатися до механізму підтримки України PURL.

Він додав, що позиція Сеула щодо допомоги країні, що постраждала від війни, зосереджена на «гуманітарній допомозі та іншому нелетальному військовому обладнанні».

Південна Корея, яка останніми роками стала одним із головних експортерів зброї, прагне розширити свою присутність у Європі.

У листопаді минулого року вона програла тендер на постачання підводних човнів Польщі — одному з найбільших покупців зброї в Сеулі — в угоді на суму близько 8 трлн вон (6 млрд дол).

Зараз країна конкурує з Німеччиною за канадський проєкт підводних човнів наступного покоління, вартість якого оцінюється приблизно в 60 трлн вон (41 млрд дол).

