Допомога Україні. Південна Корея планує взяти участь у програмі PURL

Уряд Південної Кореї розглядає можливість приєднання до ініціативи НАТО під назвою PURL щодо фінансування закупівлі американської зброї для України.
Південна Корея планує взяти участь у програмі PURL
Якщо Південна Корея вирішить взяти участь у цій ініціативі, це може поглибити оборонні зв'язки з Європою, одночасно Сеул прагне розширити продаж зброї країнам НАТО.
У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили, що країна «продовжує переговори з НАТО щодо різних способів підтримки України».
Посадовець міністерства підтвердив, що НАТО звернулося до Південної Кореї з проханням приєднатися до механізму підтримки України PURL.
Південна Корея, яка останніми роками стала одним із головних експортерів зброї, прагне розширити свою присутність у Європі.
У листопаді минулого року вона програла тендер на постачання підводних човнів Польщі — одному з найбільших покупців зброї в Сеулі — в угоді на суму близько 8 трлн вон (6 млрд дол).
Зараз країна конкурує з Німеччиною за канадський проєкт підводних човнів наступного покоління, вартість якого оцінюється приблизно в 60 трлн вон (41 млрд дол).
