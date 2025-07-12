Південна Корея стала новим ключовим експортером зброї для Європи — у чому причина

Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі з експорту зброї, половину постачань отримала Польща.

Південна Корея замінює США в експорті озброєння для Європи

Останнім часом Південна Корея перетворилася на ключового постачальника зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів.

Водночас головним клієнтом Південної Кореї є Польща, яка перебуває на східному фланзі НАТО й активно веде активну підготовку до війни з Росією. Поширити

Зокрема Польща завершила угоду на придбання другої партії зі 180 південнокорейських танків у рамках угоди 2022 року, яка дасть їй змогу поповнити свій арсенал майже 1000 одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони Польщі заявило, що бронетехніка частково замінить радянські танки, які Польща передала Україні для війни з Росією. Як зазначає CNN, за даними Центру Вільсона у Вашингтоні, Польща поставила Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

Тим часом за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, за останні п'ять років Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі за експортом зброї.

За цей період Польща отримала 46% південнокорейського військового експорту, за нею слідують Філіппіни з 14% та Індія з 7%.