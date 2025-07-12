Південна Корея стала новим ключовим експортером зброї для Європи — у чому причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Південна Корея стала новим ключовим експортером зброї для Європи — у чому причина

танк
Джерело:  CNN

Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі з експорту зброї, половину постачань отримала Польща.

Головні тези:

  • Південна Корея стала ключовим постачальником зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів.
  • Польща є головним клієнтом Південної Кореї в Європі, активно поповнюючи свій арсенал бронетехніки.

Південна Корея замінює США в експорті озброєння для Європи

Останнім часом Південна Корея перетворилася на ключового постачальника зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів.

Водночас головним клієнтом Південної Кореї є Польща, яка перебуває на східному фланзі НАТО й активно веде активну підготовку до війни з Росією.

Зокрема Польща завершила угоду на придбання другої партії зі 180 південнокорейських танків у рамках угоди 2022 року, яка дасть їй змогу поповнити свій арсенал майже 1000 одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони Польщі заявило, що бронетехніка частково замінить радянські танки, які Польща передала Україні для війни з Росією. Як зазначає CNN, за даними Центру Вільсона у Вашингтоні, Польща поставила Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

Тим часом за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, за останні п'ять років Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі за експортом зброї.

За цей період Польща отримала 46% південнокорейського військового експорту, за нею слідують Філіппіни з 14% та Індія з 7%.

У міру затягування війни в Україні, а також війни Ізраїлю в секторі Газа, військова допомога США Україні та Ізраїлю призвела до виснаження американських арсеналів. Тому, згідно з доповіддю Центру Стимсона за 2024 рік, Південну Корею все частіше розглядають як варіант для союзників США, які потребують зброї.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Південна Корея не передає Україні зброю — пояснення посла
Південна Корея
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Південна Корея після перемоги Трампа може змінити рішення щодо України
Південна Корея після перемоги Трампа може змінити рішення щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Південна Корея ввела санкції проти КНДР та Росії — хто потрапив до списку
Південна Корея ввела санкції проти КНДР та Росії — хто потрапив до списку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?