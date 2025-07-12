Южная Корея стала новым ключевым экспортером оружия для Европы — в чем причина

Южная Корея вышла на 10 место в мире по экспорту оружия, половину поставок получила Польша.
Главные тезисы
- Южная Корея заняла 10-е место в мире по экспорту оружия и стала важным поставщиком вооружений для союзников США в Европе.
- Польша выступает главным клиентом Южной Кореи в Европе, пополняя свой арсенал бронетехники и современной военной техникой.
Южная Корея заменяет США в экспорте вооружения для Европы
В последнее время Южная Корея стала ключевым поставщиком оружия для союзников США в Европе на фоне истощения американских запасов.
В частности, Польша завершила соглашение на приобретение второй партии из 180 южнокорейских танков в рамках соглашения 2022 года, которое позволит ей пополнить свой арсенал почти 1000 единиц бронетехники.
Министерство обороны Польши заявило, что бронетехника частично заменит советские танки, переданные Польшей Украине для войны с Россией. Как отмечает CNN, по данным Центра Вильсона в Вашингтоне, Польша поставила Украине более 300 танков, более 350 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
Между тем, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние пять лет Южная Корея вышла на 10-е место в мире по экспорту оружия.
За этот период Польша получила 46% южнокорейского военного экспорта, за ней следуют Филиппины с 14% и Индия с 7%.
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