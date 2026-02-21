Помощь Украине. Южная Корея планирует участие в программе PURL

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО под названием PURL по финансированию закупки американского оружия для Украины.

Южная Корея планирует поучаствовать в программе PURL

Если Южная Корея решит принять участие в этой инициативе, это может усугубить оборонные связи с Европой, одновременно Сеул стремится расширить продажу оружия странам НАТО.

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что страна «продолжает переговоры с НАТО по разным способам поддержки Украины».

Чиновник министерства подтвердил, что НАТО обратилось в Южную Корею с просьбой присоединиться к механизму поддержки Украины PURL.

Он добавил, что позиция Сеула относительно помощи пострадавшей от войны стране сосредоточена на «гуманитарной помощи и другом нелетальном военном оборудовании».

Южная Корея, ставшая в последние годы одним из главных экспортеров оружия, стремится расширить свое присутствие в Европе.

В ноябре прошлого года она проиграла тендер на поставку подлодок Польше — одному из крупнейших покупателей оружия в Сеуле — в сделке на сумму около 8 трлн вон (6 млрд долл.).

Сейчас страна конкурирует с Германией за канадский проект подлодок следующего поколения, стоимость которого оценивается примерно в 60 трлн вон (41 млрд долл.).