Южная Корея просит Трампа о миротворческих усилиях — что известно

Южная Корея попросила президента США Дональда Трампа выступить посредником в диалоге с КНДР и снизить военную напряженность в регионе.
Главные тезисы
- Южная Корея обратилась к президенту США Трампу с просьбой стать посредником в диалоге с КНДР и снизить военную напряженность в регионе.
- Трамп провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ином, но достижения ядерного разоружения не было достигнуто.
- Президент Ли Дже Мэн призвал Трампа возобновить переговоры с Ким Чен Ином в роли миротворца.
Трамп побудет миротворцем по просьбе Южной Кореи
Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн обратился к Трампу с просьбой стать "миротворцем". Он попросил американского лидера попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ина к переговорам.
По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена, Трамп якобы принял это предложение.
Глава МИД сказал, что президент США "выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей", хотя Белый дом пока не сообщал об этом.
Летом 2019 года Трамп посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи. Целью переговоров было ядерное разоружение КНДР, однако американский лидер не добился успеха.
Осенью 2019 года Северная Корея обвинила США в провале переговоров, а Трамп подверг критике Ким Чен Ина и требовал "провести денуклеаризацию, как было обещано". После этого отношения стран ухудшились.
По возвращении в Овальный кабинет в январе 2025 года Дональд Трамп заявлял, что планирует возобновить переговоры с северокорейским диктатором.
