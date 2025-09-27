Южная Корея просит Трампа о миротворческих усилиях — что известно
Южная Корея просит Трампа о миротворческих усилиях — что известно

Читати українською
Источник:  Sky News

Южная Корея попросила президента США Дональда Трампа выступить посредником в диалоге с КНДР и снизить военную напряженность в регионе.

Главные тезисы

  • Южная Корея обратилась к президенту США Трампу с просьбой стать посредником в диалоге с КНДР и снизить военную напряженность в регионе.
  • Трамп провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ином, но достижения ядерного разоружения не было достигнуто.
  • Президент Ли Дже Мэн призвал Трампа возобновить переговоры с Ким Чен Ином в роли миротворца.

Трамп побудет миротворцем по просьбе Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн обратился к Трампу с просьбой стать "миротворцем". Он попросил американского лидера попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ина к переговорам.

По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена, Трамп якобы принял это предложение.

Глава МИД сказал, что президент США "выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей", хотя Белый дом пока не сообщал об этом.

Напомним, во время своего первого президентского срока Трамп в 2018 году провел переговоры с Ким Чен Ином в Сингапуре, а годом позже в Ханое состоялась вторая официальная встреча.

Летом 2019 года Трамп посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи. Целью переговоров было ядерное разоружение КНДР, однако американский лидер не добился успеха.

Осенью 2019 года Северная Корея обвинила США в провале переговоров, а Трамп подверг критике Ким Чен Ина и требовал "провести денуклеаризацию, как было обещано". После этого отношения стран ухудшились.

По возвращении в Овальный кабинет в январе 2025 года Дональд Трамп заявлял, что планирует возобновить переговоры с северокорейским диктатором.

Больше по теме

Южная Корея после победы Трампа может изменить решение по Украине
Южная Корея после победы Трампа может изменить решение по Украине
Южная Корея ввела санкции против КНДР и России — кто попал в список
Южная Корея ввела санкции против КНДР и России — кто попал в список
Южная Корея стала новым ключевым экспортером оружия для Европы — в чем причина
