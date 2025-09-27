Южная Корея просит Трампа о миротворческих усилиях — что известно

Южная Корея попросила президента США Дональда Трампа выступить посредником в диалоге с КНДР и снизить военную напряженность в регионе.

Трамп побудет миротворцем по просьбе Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн обратился к Трампу с просьбой стать "миротворцем". Он попросил американского лидера попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ина к переговорам.

По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена, Трамп якобы принял это предложение.

Глава МИД сказал, что президент США "выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей", хотя Белый дом пока не сообщал об этом.

Напомним, во время своего первого президентского срока Трамп в 2018 году провел переговоры с Ким Чен Ином в Сингапуре, а годом позже в Ханое состоялась вторая официальная встреча. Поделиться

Летом 2019 года Трамп посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи. Целью переговоров было ядерное разоружение КНДР, однако американский лидер не добился успеха.

Осенью 2019 года Северная Корея обвинила США в провале переговоров, а Трамп подверг критике Ким Чен Ина и требовал "провести денуклеаризацию, как было обещано". После этого отношения стран ухудшились.

По возвращении в Овальный кабинет в январе 2025 года Дональд Трамп заявлял, что планирует возобновить переговоры с северокорейским диктатором.