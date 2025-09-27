Південна Корея просить Трампа про миротворчі зусилля — що відомо

Південна Корея попросила президента США Дональда Трампа виступити посередником у діалозі з КНДР та зменшити військову напруженість у регіоні.
Головні тези:
- Президент Південної Кореї звернувся до Трампа з проханням стати посередником і повернути Кім Чен Ина до переговорів з КНДР.
- Трамп провів переговори з Кім Чен Ином у 2018 та 2019 роках, проте досягнення ядерного роззброєння не було досягнуто.
- У січні 2025 року Трамп виразив намір відновити переговори з північнокорейським диктатором після повернення до посади.
Трамп побуде миротворцем на прохання Південної Кореї
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен звернувся до Трампа з проханням стати "миротворцем". Він попросив американського лідера спробувати повернути північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до переговорів.
За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона, Трамп нібито пристав на цю пропозицію.
Глава МЗС сказав, що президент США "висловив свою готовність знову співпрацювати з Північною Кореєю", хоча Білий дім поки що не повідомляв про це.
Влітку 2019 року Трамп відвідав демілітаризовану зону на кордоні Північної та Південної Кореї. Метою переговорів було ядерне роззброєння КНДР, проте американський лідер не досяг успіху.
Восени 2019 року Північна Корея звинуватила США у провалі переговорів, а Трамп розкритикував Кім Чен Ина і вимагав "провести денуклеаризацію, як було обіцяно". Після цього відносини країн погіршилися.
Після повернення до Овального кабінету у січні 2025 року Дональд Трамп заявляв, що планує відновити переговори з північнокорейським диктатором.
