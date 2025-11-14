Допомога Україні. Шмигаль назвав дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» готується на 3 грудня.
Головні тези:
- Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України в форматі 'Рамштайн' відбудеться 3 грудня.
- Міністр оборони України розраховує на поставки додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів для захисту цивільної та критичної інфраструктури.
- Партнери обговорили шляхи фінансування потреб Сил оборони України та запуск репараційного кредиту для країни.
Коли відбудеться чергова зустріч у форматі ”Рамштайн”
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив за результатами спільної конференції за участі міністрів оборони країн Е5: Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також Високої представниці ЄС.
Також міністр оборони наголосив на важливості постачання додаткових далекобійних засобів. Разом із санкціями удари по енергетичній та військовій інфраструктурі можуть змусити агресора сісти за стіл переговорів.
Він зазначив, що «міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про готовність нарощувати поставки засобів ППО, боєприпасів та дронів. Німеччина також готує новий внесок до механізму PURL. Дякую Німеччині за цю важливу допомогу».
Крім того, «обговорили шляхи фінансування потреб Сил оборони України. Частина з нещодавнього траншу у 6 млрд євро дозволить спрямувати додаткові ресурси на наш захист. Разом з ЄК працюємо над запуском репараційного кредиту для України».
Готуємо наступне засідання Контактної групи на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру.
Глави оборонних відомств ФРН - Борис Пісторіус, Франції - Катрін Вотрен, Великої Британії - Джон Гілі, Італії - Гвідо Крозетто та державний секретар МО Польщі Павел Залеський зустрілися в Берліні. У зустрічі також взяли Верховний представник ЄС Кая Каллас і – дистанційно - міністр оборони України Денис Шмигаль.
