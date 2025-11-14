Допомога Україні. Шмигаль назвав дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» готується на 3 грудня.

Коли відбудеться чергова зустріч у форматі ”Рамштайн”

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив за результатами спільної конференції за участі міністрів оборони країн Е5: Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також Високої представниці ЄС.

Під час конференції Шмигаль поінформував партнерів про сьогоднішню масовану атаку Росії проти цивільної та критичної інфраструктури. Він зауважив, що Україна розраховує на постачання додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів для порятунку життів українців. Поширити

Також міністр оборони наголосив на важливості постачання додаткових далекобійних засобів. Разом із санкціями удари по енергетичній та військовій інфраструктурі можуть змусити агресора сісти за стіл переговорів.

Отримали від союзників важливий сигнал - оборонна підтримка України буде зростати. Зокрема Німеччина збільшує обсяги військової допомоги Україні у 2026 році до 12 млрд євро. У 2027 році країна планує спрямувати на підтримку української оборони 9 млрд євро. Денис Шмигаль Міністр оборони України

Він зазначив, що «міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про готовність нарощувати поставки засобів ППО, боєприпасів та дронів. Німеччина також готує новий внесок до механізму PURL. Дякую Німеччині за цю важливу допомогу».

Крім того, «обговорили шляхи фінансування потреб Сил оборони України. Частина з нещодавнього траншу у 6 млрд євро дозволить спрямувати додаткові ресурси на наш захист. Разом з ЄК працюємо над запуском репараційного кредиту для України».

Готуємо наступне засідання Контактної групи на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру.

Глави оборонних відомств ФРН - Борис Пісторіус, Франції - Катрін Вотрен, Великої Британії - Джон Гілі, Італії - Гвідо Крозетто та державний секретар МО Польщі Павел Залеський зустрілися в Берліні. У зустрічі також взяли Верховний представник ЄС Кая Каллас і – дистанційно - міністр оборони України Денис Шмигаль.