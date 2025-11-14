Помощь Украине. Шмыгаль назвал дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» готовится на 3 декабря.
Главные тезисы
- Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” состоится 3 декабря.
- Министр обороны Украины ожидает поставки дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков для защиты гражданской и критической инфраструктуры.
- Партнеры обсудили финансирование потребностей сил обороны и планируют запуск репарационного кредита для страны.
Когда состоится очередная встреча в формате Рамштайн
Об этом министр обороны Денис Шмигаль сообщил по результатам совместной конференции с участием министров обороны стран Е5: Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, а также Высокой представительнице ЕС.
Также министр обороны отметил важность поставки дополнительных дальнобойных средств. Вместе с санкциями удары по энергетической и военной инфраструктуре могут вынудить агрессора сесть за стол переговоров.
Он отметил, что «министр обороны Германии Борис Писториус объявил о готовности наращивать поставки средств ПВО, боеприпасов и дронов. Германия также готовит новый вклад в механизм PURL. Благодарю Германию за эту важную помощь».
Кроме того, обсудили пути финансирования потребностей Сил обороны Украины. Часть из недавнего транша в 6 млрд евро позволит направить дополнительные ресурсы в нашу защиту. Вместе с ЕК работаем над запуском репарационного кредита для Украины».
Готовим следующее заседание Контактной группы на 3 декабря. Благодарю союзников за последовательную поддержку и усилия ради справедливого мира.
Главы оборонных ведомств ФРГ — Борис Писториус, Франции — Катрин Уотрен, Великобритании — Джон Гили, Италии — Гвидо Крозетто и государственный секретарь МО Польши Павел Залесский встретились в Берлине. Во встрече также приняли Верховный представитель ЕС Кая Каллас и — дистанционно — министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-