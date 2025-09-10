"Рамштайн-30". Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Категория
Украина
Дата публикации

"Рамштайн-30". Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в формате видеоконференцсвязи призвал партнеров усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.

Главные тезисы

  • Сырский призвал усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону на заседании в формате «Рамштайн-30».
  • Украина ценит усилия в примирении, но военные действия остаются необходимым аспектом в принуждении к миру.
  • Поддержка со стороны партнеров в военных и финансовых аспектах является критически важной для успешной стратегии Украины.

Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Поблагодарил иностранных партнеров и их нации за солидарность, политическую поддержку и военную помощь нашей стране в это драматическое время, когда Россия только усиливает давление на поле боя, наращивает интенсивность воздушных ударов по мирным украинским городам, — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия лидеров и дипломатов, направленные на мирное урегулирование российской войны против Украины с участием всех международных площадок и политических форматов.

В то же время, именно военные усилия являются ключевым аспектом принуждения Москвы к справедливому миру в Украине. Противник должен понять бесперспективность продолжения боевых действий. Ощутить реальную угрозу своему правящему режиму в случае затягивания войны.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ, генерал

По его словам, в свою очередь Силы обороны Украины делают все от них зависящее — сдерживают врага на восточном фланге объединенной Европы, истощают его на поле боя, отбивают ракетно-дроновые удары по жилым районам и критической инфраструктуре нашей страны.

Эскалация в исполнении Кремля была бы невозможна без его поддержки со стороны сообщников по "Осе зла". Следовательно, на данном этапе военная и финансовая помощь партнеров Украины приобрела критическое значение для успеха нашей общей стратегии.

Главнокомандующий призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, в первую очередь для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Активно выбиваем вражескую логистику". Сырский назвал количество уничтоженной автотехники армии РФ
Александр Сырский
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский объявил о весомых успехах на Покровском направлении
Александр Сырский
Украинские воины успешно двигаются вперед на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Cилы обороны Украины в августе поразили 60 военных целей в России — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?