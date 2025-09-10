"Рамштайн-30". Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в формате видеоконференцсвязи призвал партнеров усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.

Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Поблагодарил иностранных партнеров и их нации за солидарность, политическую поддержку и военную помощь нашей стране в это драматическое время, когда Россия только усиливает давление на поле боя, наращивает интенсивность воздушных ударов по мирным украинским городам, — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия лидеров и дипломатов, направленные на мирное урегулирование российской войны против Украины с участием всех международных площадок и политических форматов.

В то же время, именно военные усилия являются ключевым аспектом принуждения Москвы к справедливому миру в Украине. Противник должен понять бесперспективность продолжения боевых действий. Ощутить реальную угрозу своему правящему режиму в случае затягивания войны. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ, генерал

По его словам, в свою очередь Силы обороны Украины делают все от них зависящее — сдерживают врага на восточном фланге объединенной Европы, истощают его на поле боя, отбивают ракетно-дроновые удары по жилым районам и критической инфраструктуре нашей страны.

Эскалация в исполнении Кремля была бы невозможна без его поддержки со стороны сообщников по "Осе зла". Следовательно, на данном этапе военная и финансовая помощь партнеров Украины приобрела критическое значение для успеха нашей общей стратегии.

Главнокомандующий призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, в первую очередь для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.