"Рамштайн-30". Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в формате видеоконференцсвязи призвал партнеров усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.
Главные тезисы
- Сырский призвал усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону на заседании в формате «Рамштайн-30».
- Украина ценит усилия в примирении, но военные действия остаются необходимым аспектом в принуждении к миру.
- Поддержка со стороны партнеров в военных и финансовых аспектах является критически важной для успешной стратегии Украины.
Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Поблагодарил иностранных партнеров и их нации за солидарность, политическую поддержку и военную помощь нашей стране в это драматическое время, когда Россия только усиливает давление на поле боя, наращивает интенсивность воздушных ударов по мирным украинским городам, — отметил Сырский.
Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия лидеров и дипломатов, направленные на мирное урегулирование российской войны против Украины с участием всех международных площадок и политических форматов.
По его словам, в свою очередь Силы обороны Украины делают все от них зависящее — сдерживают врага на восточном фланге объединенной Европы, истощают его на поле боя, отбивают ракетно-дроновые удары по жилым районам и критической инфраструктуре нашей страны.
Главнокомандующий призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, в первую очередь для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-