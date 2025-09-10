"Рамштайн-30". Сирський закликав партнерів посилити ППО України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у форматі відеоконференцзв’язку закликав партнерів посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.

Сирський закликав партнерів посилити ППО України

Подякував іноземним партнерам та їхнім націям за солідарність, політичну підтримку та військову допомогу нашій країні в цей драматичний час, коли Росія лише посилює тиск на полі бою, нарощує інтенсивність повітряних ударів по мирних українських містах, — зазначив Сирський.

Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання російської війни проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

Водночас саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ, генерал

За його словами, своєю чергою Сили оборони України роблять все, що від них залежить — стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі нашої країни.

Ескалація у виконанні Кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "Осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії. Поширити

Головнокомандувач закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.