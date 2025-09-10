"Рамштайн-30". Сирський закликав партнерів посилити ППО України
Категорія
Україна
Дата публікації

"Рамштайн-30". Сирський закликав партнерів посилити ППО України

Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у форматі відеоконференцзв’язку закликав партнерів посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.

Головні тези:

  • Сирський закликав партнерів посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.
  • Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів у мирному врегулюванні конфлікту з Росією, проте військові дії залишаються ключовим аспектом примусу до миру.

Сирський закликав партнерів посилити ППО України

Подякував іноземним партнерам та їхнім націям за солідарність, політичну підтримку та військову допомогу нашій країні в цей драматичний час, коли Росія лише посилює тиск на полі бою, нарощує інтенсивність повітряних ударів по мирних українських містах, — зазначив Сирський.

Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання російської війни проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

Водночас саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал

За його словами, своєю чергою Сили оборони України роблять все, що від них залежить — стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі нашої країни.

Ескалація у виконанні Кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "Осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії.

Головнокомандувач закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Активно вибиваємо ворожу логістику". Сирський назвав кількість знищеної автотехніки армії РФ
Олександр Сирський
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський оголосив про вагомі успіхи на Покровському напрямку
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cили оборони України у серпні уразили 60 військових цілей у Росії — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?