Помощь Украине. 52 государства принимают участие в новой встрече формата "Рамштайн"

Днем 21 июля началось онлайн-заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под председательством Британии и Германии. Участие принимают 52 страны на уровне своих министров обороны или их заместителей.
Главные тезисы
- Украина получила поддержку от 52 государств на онлайн-заседании Контактной группы по обороне в формате “Рамштайн”.
- Украина инвестировала более 20 миллиардов долларов в собственную оборонную промышленность и получила рекордную международную помощь.
- Министр обороны Украины намерен закрыть разрыв в закупках оружия до конца года и просит о финансовой поддержке на сумму 6 миллиардов долларов.
Новая встреча в формате Рамштайн: что известно
Председательствуют на сегодняшнем заседании созывавшие встречу Великобритания и Германия.
От имени Украины — два представителя: новый министр обороны Денис Шмигаль, которого в новой роли приветствуют участники встречи, и Рустем Умеров, вступивший в должность секретаря СНБО.
США представляет посол США при НАТО Мэтью Витакер. Главы Пентагона Пита Гегсета, как анонсировала миссия Великобритании при Альянсе, нет. Среди присутствующих стран НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины
Секретарь СНБО Умеров сказал, что в 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордных 43 млрд долл. — это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России.
Как заявил на "Рамштайне" секретарь СНБО, сегодня почти 40% потребностей фронта покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, производятся в Украине.
Шмигаль назвал необходимую сумму, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия. Для этого, по его словам, Украине нужно 6 миллиардов долларов. Министр обороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой.
Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию,
Шмигаль призвал США и Европу помочь с закупкой ракет Patriot и PAK-3
Борис Писториус, министр обороны ФРГ, заявил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы.
Министр обороны Великобритании Джон Гили также сделал важное заявление во время открытия "Рамштайна".
Наряду с новым соглашением, гарантирующим, что у Украины будет все необходимое для самозащиты, президент Трамп также установил 50-дневный срок для Путина, чтобы тот согласился на мир, иначе Россия столкнется с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены этой контактной группы мы должны активизироваться, чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров.
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