Помощь Украине. 52 государства принимают участие в новой встрече формата "Рамштайн"
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. 52 государства принимают участие в новой встрече формата "Рамштайн"

Рамштайн
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Источник:  24 канал

Днем 21 июля началось онлайн-заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под председательством Британии и Германии. Участие принимают 52 страны на уровне своих министров обороны или их заместителей.

Главные тезисы

  • Украина получила поддержку от 52 государств на онлайн-заседании Контактной группы по обороне в формате “Рамштайн”.
  • Украина инвестировала более 20 миллиардов долларов в собственную оборонную промышленность и получила рекордную международную помощь.
  • Министр обороны Украины намерен закрыть разрыв в закупках оружия до конца года и просит о финансовой поддержке на сумму 6 миллиардов долларов.

Новая встреча в формате Рамштайн: что известно

Председательствуют на сегодняшнем заседании созывавшие встречу Великобритания и Германия.

От имени Украины — два представителя: новый министр обороны Денис Шмигаль, которого в новой роли приветствуют участники встречи, и Рустем Умеров, вступивший в должность секретаря СНБО.

США представляет посол США при НАТО Мэтью Витакер. Главы Пентагона Пита Гегсета, как анонсировала миссия Великобритании при Альянсе, нет. Среди присутствующих стран НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины

Секретарь СНБО Умеров сказал, что в 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордных 43 млрд долл. — это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России.

Украина больше не просто получатель — теперь мы полноценный участник совместного производства. За последние два года мы инвестировали более 20 миллиардов в собственную оборонную промышленность.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь СНБО Украины

Как заявил на "Рамштайне" секретарь СНБО, сегодня почти 40% потребностей фронта покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, производятся в Украине.

Благодаря датской модели наши партнеры впервые прямо инвестировали в украинские оборонные предприятия, привлекая более 4 млрд дол. Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты.

Шмигаль назвал необходимую сумму, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия. Для этого, по его словам, Украине нужно 6 миллиардов долларов. Министр обороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой.

Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию,

Шмигаль призвал США и Европу помочь с закупкой ракет Patriot и PAK-3

Я прошу США сделать это оружие доступным для закупки, а наших европейских партнеров предоставить все необходимое финансирование для их приобретения.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Министр обороны Украины

Борис Писториус, министр обороны ФРГ, заявил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы.

Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее.

Министр обороны Великобритании Джон Гили также сделал важное заявление во время открытия "Рамштайна".

Наряду с новым соглашением, гарантирующим, что у Украины будет все необходимое для самозащиты, президент Трамп также установил 50-дневный срок для Путина, чтобы тот согласился на мир, иначе Россия столкнется с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены этой контактной группы мы должны активизироваться, чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров.

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