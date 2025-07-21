Допомога Україні. 52 держави беруть участь у новій зустрічі формату "Рамштайн"

Удень 21 липня розпочалося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" під головуванням Британії та Німеччини. Участь беруть 52 країни на рівні своїх міністрів оборони або їх заступників.

Нова зустріч у форматі “Рамштайн”: що відомо

Головують на сьогоднішньому засіданні Велика Британія й Німеччина, що скликали зустріч.

Від імені України — два представники: новий міністр оборони Денис Шмигаль, якого в новій ролі вітають учасники зустрічі, й Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО.

США представляє посол США при НАТО Метью Вітакер. Глави Пентагону Піта Гегсета, як анонсувала місія Великої Британії при Альянсі, немає. Серед присутніх країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України

Секретар РНБО Умєров сказав, що 2025 року міжнародна допомога Україні у сфері безпеки сягнула рекордних 43 млрд дол — це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна більше не просто одержувач — ми тепер повноцінний учасник спільного виробництва. За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів у власну оборонну промисловість. Рустем Умєров Секретар РНБО України

Як заявив на "Рамштайні" секретар РНБО, сьогодні майже 40% потреб фронту покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні.

Завдяки данській моделі наші партнери вперше прямо інвестували в українські оборонні підприємства, залучивши понад 4 млрд дол. Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати. Поширити

Шмигаль назвав необхідну суму, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї. Для цього, за його словами, Україні потрібно 6 мільярдів доларів. Міністр оборони закликав партнерів допомогти з фінансовою підтримкою.

Це дозволить нам побудувати більше FPV-дронів для утримання лінії, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів" і додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії,

Шмигаль закликав США та Європу допомогти з закупівлею ракети Patriot і PAK-3

Я прошу США зробити цю зброю доступною для закупівлі, а наших європейських партнерів — надати все необхідне фінансування для їх придбання. Денис Шмигаль Міністр оборони України

Борис Пісторіус, міністр оборони ФРН, заявив, що Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси.

Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п'яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше. Поширити

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі такж зробив важливу заяву під час відкриття "Рамштайну".