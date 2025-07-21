Допомога Україні. 52 держави беруть участь у новій зустрічі формату "Рамштайн"

Удень 21 липня розпочалося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" під головуванням Британії та Німеччини. Участь беруть 52 країни на рівні своїх міністрів оборони або їх заступників.
Головні тези:
- У форматі 'Рамштайн' відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України з участю представників 52 країн.
- Україна отримала рекордну міжнародну допомогу у сфері безпеки до 2025 року та інвестувала понад 20 мільярдів у власну оборонну промисловість.
- Міністр оборони поставив завдання закрити розрив у закупівлях зброї до кінця року, що вимагає 6 мільярдів доларів фінансування.
Нова зустріч у форматі “Рамштайн”: що відомо
Головують на сьогоднішньому засіданні Велика Британія й Німеччина, що скликали зустріч.
Від імені України — два представники: новий міністр оборони Денис Шмигаль, якого в новій ролі вітають учасники зустрічі, й Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО.
США представляє посол США при НАТО Метью Вітакер. Глави Пентагону Піта Гегсета, як анонсувала місія Великої Британії при Альянсі, немає. Серед присутніх країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України
Секретар РНБО Умєров сказав, що 2025 року міжнародна допомога Україні у сфері безпеки сягнула рекордних 43 млрд дол — це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як заявив на "Рамштайні" секретар РНБО, сьогодні майже 40% потреб фронту покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні.
Шмигаль назвав необхідну суму, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї. Для цього, за його словами, Україні потрібно 6 мільярдів доларів. Міністр оборони закликав партнерів допомогти з фінансовою підтримкою.
Це дозволить нам побудувати більше FPV-дронів для утримання лінії, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів" і додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії,
Шмигаль закликав США та Європу допомогти з закупівлею ракети Patriot і PAK-3
Борис Пісторіус, міністр оборони ФРН, заявив, що Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі такж зробив важливу заяву під час відкриття "Рамштайну".
Поряд із новою угодою, яка гарантує, що Україна матиме все необхідне для самозахисту, президент Трамп також встановив 50-денний термін для Путіна, щоб той погодився на мир, інакше Росія зіткнеться з нищівними економічними санкціями. Як члени цієї контактної групи, ми маємо активізуватися, щоб озброїти Україну на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
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